Cade dalle scale, esce di casa e si accascia sul marciapiede: tragedia a Palermo

Tragedia in via Garibaldi a Palermo: un uomo di 94 anni cade dalle scale, si rialza, raggiunge il marciapiede e poi muore

Tragedia in via Garibaldi a Palermo. Un uomo di 94 anni è caduto dalle scale di casa. Riuscitosi a rialzare, è uscito in strada, salvo poi accasciarsi sul marciapiede e morire. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, la caduta avrebbe infatti provocato ferite che si sono rivelate letali.

La ricostruzione della tragedia

Da una prima ricostruzione, parrebbe che l’uomo sia dapprima caduto dalle scale che dalla sua abitazione conducono al portone, per poi rialzarsi e accasciarsi sul marciapiede davanti casa, esalando l’ultimo respiro. L’anziano è stato notato per terra da alcuni passanti della zona che hanno immediatamente lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 94enne ogni tentativo è stato vano e non è rimasto che accertare il decesso. In via Garibaldi anche i carabinieri e il medico legale per effettuare una prima ispezione cadaverica.

