La febbre alta, la corsa in ospedale e la tragedia: shock per la morte di Epifanio Riili nel Palermitano

Per il 13enne non c'è stato nulla da fare. Sconvolta la comunità di Aliminusa: proclamato il lutto cittadino.

Dolore ad Aliminusa, in provincia di Palermo: è morto, improvvisamente e a soli 13 anni – il piccolo Epifanio Riili. All’origine del decesso, a quanto pare, una febbre alta.

Il funerale è stato celebrato a partire dalle 15.30 di lunedì 19 gennaio nella Chiesa di Sant’Anna. Il bambino lascia i genitori Anna e Ignazio.

La morte di Epifanio Riili

Il ragazzino aveva 13 anni e negli scorsi giorni era stato colpito da un’improvvisa e violenta influenza. Poi la febbre alta e la corsa in ospedale a Palermo con il piccolo Epifanio in preda a una crisi respiratoria. Purtroppo i tentativi dei medici di salvare la vita del 13enne si sono rivelati inutili.

Rimangono da chiarire le cause esatte del decesso. Le eventuali indagini chiariranno la dinamica di quanto accaduto.

Il lutto cittadino

Il sindaco di Aliminusa Michele Panzarella ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, colpito dalla grande partecipazione della comunità al dolore dei familiari del 13enne.

Il messaggio del sindaco per Epifanio Riili

Questo il messaggio sui canali istituzionali del Comune su Facebook: “La nostra piccola comunità, purtroppo, è stata travolta da una tragedia che ha sconvolto ciascuno di noi. La scomparsa prematura e improvvisa del nostro piccolo Epifanio ha riempito tutti noi di grande dolore. Epifanio ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che lo conoscevano ed un incolmabile vuoto nella nostra comunità. La sua dolcezza, il suo sorriso, la sua vitalità rimarranno per sempre nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La sua presenza luminosa ha reso il mondo intorno a lui un posto migliore e la sua assenza sarà profondamente avvertita da tutti coloro che lo amavano. Il Sindaco e l’intera comunità si stringono attorno alla mamma Anna e al papà Ignazio, straziati per la perdita del loro amato figlio, e alla famiglia tutta; voglia arrivare loro l’affetto e il supporto di ciascuno di noi”.

Il cordoglio

Anche la scuola del piccolo Epifanio Riili esprime dolore per la morte improvvisa del 13enne. Questa la nota del dirigente scolastico: “Diventa difficile esprimere un pensiero per una vita spezzata alla tenera età di 13 anni, purtroppo un nostro caro alunno, che frequentava la classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Aliminusa, improvvisamente è stato strappato all’affetto dei suoi cari. Carissimo Epifanio, per me, in qualità di Dirigente scolastico dell’I.C. di Montemaggiore Belsito è stato doloroso apprendere la triste notizia della tua dipartita. Non riesco ad accettare che, improvvisamente, non potrai più realizzare i tuoi sogni e i tuoi progetti di vita. Volgo un pensiero affettuoso ai genitori a nome mio, di tutti gli alunni, della DSGA, dei docenti, del personale ATA e, soprattutto, da parte dei tuoi compagni”.

Foto da Facebook – Comune di Aliminusa