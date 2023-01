Neonato di 5 mesi muore per insufficienza respiratoria: era stato appena dimesso

Dramma in un ospedale di Salerno: un neonato di soli 5 mesi è morto dopo un'insufficienza respiratoria: era stato appena dimesso

Tragedia in un ospedale di Salerno.

Un bimbo di 5 mesi ha perso la vita lo scorso 27 gennaio a causa di un’insufficienza respiratoria dopo essere stato dimesso da poche ore dal nosocomio campano.

La vicenda è al vaglio degli inquirenti, con la salma del piccolo che è stata posta sotto sequestro.

Il bimbo soffriva da tempo di problemi di salute

Il neonato avrebbe cominciato ad accusare problemi per una presunta bronchite che avrebbe spinto i genitori a ricorrere alle cure dei sanitari. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo sarebbe stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno e poi dimesso dopo un breve ricovero e i controlli di rito.

La situazione è precipitata il 27 gennaio

Nel pomeriggio del 27 gennaio il bimbo avrebbe avvertito una nuova crisi respiratoria. L’ultima disperata corsa in ospedale sarebbe avvenuta prima in auto e poi in ambulanza, direzione Battipaglia. Ma il neonato è arrivato in ospedale senza vita. I familiari adesso vogliono vederci chiaro e capire se ci siano responsabilità in questa tragedia. Il corpicino del piccolo si trova ancora all’ospedale Santa Maria della Speranza, sono ancora tutte da chiarire le cause della prematura morte.