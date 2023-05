Netflix, il ritorno di “Bridgerton” e non solo: le novità di maggio 2023

Tra nuove serie, grandi ritorni e film mozzafiato, il catalogo della piattaforma streaming continua ad arricchirsi: ecco le novità del mese.

Netflix si aggiorna con l’arrivo del mese di maggio 2023. La piattaforma di streaming con più abbonati al mondo è diventata un ottimo strumento per trascorrere il proprio tempo libero nella visione di serie tv, film, documentari e stand up stando comodamente a casa. Per maggio, Netflix promette e mantiene il ritorno di “Bridgerton” con un prequel, film basati su storie vere, il ritorno con nuove stagioni di serie amatissime e commedie che fanno bene al cuore.

Cosa ha in serbo Netflix per gli abbonati? Basta leggere e prendere appunti!

Netflix, il catalogo e le novità di maggio 2023

FILM

Boston – Caccia all’uomo – 1° maggio 2023

Le novità di Netflix a maggio 2023 iniziano sin dal primo giorno. Al centro del film c’è l’attentato avvenuto negli Stati Uniti nell’aprile 2013. Vengono ripresi gli eventi della sfortunata maratona che si tenne in occasione del Patriot’s day. Il film ripercorre la paura e il caos che scoppiarono nel corso di quel giorno, proponendo una storia ricca di tensione capace di restituire l’atmosfera ansiogena che coinvolse la popolazione.

Royalteen: La Principessa Margrethe – 11 maggio 2023

Dopo lo scandalo legato al ballo scolastico che l’ha coinvolta, la principessa Margrethe cerca di trovare equilibrio tra il suo importante nome e la voglia di una quotidianità normale al pari delle sue coetanee.

Blood & Gold – 26 maggio 2023

Primavera 1945. Mentre torna a casa dal fronte per ritrovare la figlia, Heinrich si imbatte in un’agguerrita squadra di SS. Dopo essere stato appeso a un albero dal loro leader (Alexander Scheer), viene salvato all’ultimo momento da Elsa che lo nasconde nella sua fattoria.

Victim/Suspect – 23 maggio 2023

Nella sua prima indagine da sola, la giornalista Rae de Leon scopre una serie di vicende scioccanti viaggiando per gli Stati Uniti. Le giovani che dicono alla polizia di essere state vittime di violenza sessuale, invece di trovare giustizia sono accusate di aver fatto una falsa denuncia, arrestate e persino messe in carcere dal sistema che avrebbe dovuto proteggerle.

Anna Nicole Smith: la vera storia – 16 maggio 2023

Dalla prima comparsa su Playboy nel 1992, la vertiginosa ascesa alla fama di Anna Nicole rappresenta la quintessenza del sogno americano, fino alla tragica battuta d’arresto con la sua prematura scomparsa nel 2007. Con filmati inediti, video amatoriali e interviste con personaggi chiave che fino a oggi non si erano espressi in pubblico, il film svela nuovi dettagli sulla storia della bionda esplosiva.

The Mother – 12 maggio 2023

Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. La protagonista è Jennifer Lopez.

Serie TV

A maggio 2023 su Netflix anche tante nuove serie e nuove stagioni di quelle più amate.

Doctor Cha – 17 maggio 2023

Dopo aver fatto la casalinga per alcuni anni badando ai figli, la dottoressa Cha Jeong-Suk (Uhm Jung-Hwa) decide di riprendere in mano la sua carriera tornando in ospedale, dove cercherà di adattarsi ai ritmi di lavoro del posto stringendo amicizia coi colleghi.

In Silenzio – 19 maggio 2023

Dopo l’omicidio dei genitori, Sergio, una volta in carcere, resta in silenzio per ben sei anni, fino al giorno della sua scarcerazione. Una volta fuori, la psicologa Anna dovrà seguirlo per capire se l’uomo può essere un pericolo per la società.

Black Knight – 12 maggio 2023

Anno 2071. Il pianeta è devastato dall’inquinamento atmosferico. I Black Knight sono costretti a fare, in una società estremamente rigida nella quale anche solo uscire di casa significa rischiare la vita.

Love Village – su Netflix il 2 maggio 2023

Un gruppo di single si trasferisce in una casa in montagna per scoprire se scoccherà la scintilla nel paesaggio tranquillo e idilliaco, lontano dalla realtà del mondo. L’obiettivo è far trovare ai partecipanti l’amore eterno mostrando la propria vera natura, piangendo, ridendo e litigando.

Il sarto – 2 maggio 2023

È la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un’attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest’ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

Jewish Matchmaking – 3 maggio 2023

Single dagli Stati Uniti e Israele affidano la loro vita sentimentale a una nota intermediaria matrimoniale della comunità ebraica. La pratica tradizionale degli shidduchim li aiuterà a trovare l’anima gemella.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton – 4 maggio 2023

A maggio 2023 su Netflix arriva il prequel di Bridgerton, incentrato sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale.

Regina Cleopatra – 10 maggio 2023

Questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l’intelletto.

Dance Brothers – 10 maggio 2023

Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala), due fratelli, cercano di guadagnarsi da vivere come ballerini professionisti. Per poter finanziare i propri sogni, decidono di avviare un’attività che fornisce loro un reddito, un tetto e uno spazio per allenarsi. Il loro club speciale e le incredibili coreografie di ballo portano a un rapido successo, ma presto le ambizioni artistiche e le relazioni personali entrano in collisione con le esigenze commerciali.

Ultraman – Terza Stagione – 11 maggio 2023

L’incubo si abbatte su Shinjiro quando inizia a capire che non è più in grado di tenere sotto controllo i suoi poteri e fatica a contenerli. Non appena l’incontenibile ULTRAMAN distrugge la città e ferisce gli abitanti, la società lo definisce “disastro dell’umanità” e l’eroe diventa oggetto di pubblica condanna.

Rhythm + Flow: Francia – Seconda Stagione – 17 maggio 2023

Un gruppo di rapper francesi si cimenta nel freestyle, affrontandosi a suon di rime per conquistare un incredibile montepremi di 100.000 euro in una gara musicale che vede come giudici SCH, Shay e Niska.

Yakitori – 18 maggio 2023

Akira Ihotsu è un ragazzo che trascorre le sue giornate ribellandosi contro una società oppressiva su una Terra del futuro, dominata e controllata da Shoren, la Federazione Commerciale del Sistema Pan-Stellare. Un giorno Akira è scoperto da Pupkin, un “cuoco” per Shoren, e si offre di unirsi alla fanteria orbitale planetaria chiamata “Yakitori”, una brutale unità le cui missioni registrano in media il 70% di decessi.

XO, Kitty – 18 maggio 2023

L’adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull’amore. Ma dopo essersi trasferita dall’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

Selling Sunset – Sesta Stagione – 19 maggio 2023

Ambientato nell’esclusivo mondo del real estate di Los Angeles, dove sette delle immobiliariste di maggior successo, tutte collaboratrici dell’agenzia numero uno di Hollywood Hills e Sunset Strip, lavorano sodo senza smettere di divertirsi e si sfidano nello spietato mercato della città per arrivare al top a tutti i costi cercando nel frattempo di non rovinarsi la vita.

L’ultimatum: Queer Love – 24 maggio 2023

Cinque nuove coppie composte di donne e persone non binarie si trovano a un bivio nelle loro relazioni. Una delle due metà è pronta alle nozze, mentre l’altra non ne è così sicura. In seguito a un ultimatum, ogni singola coppia dovrà decidere se sposarsi o separarsi in poco più di otto settimane, scegliendo una nuova potenziale anima gemella e sfruttando l’incredibile opportunità di avere un’anteprima di due possibili futuri diversi.

FUBAR – 25 maggio 2023

Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.

Anime, documentari e stand up su Netflix

Alberto Tomba: vincere in salita – 1° maggio 2023

L’icona dello sci alpino riflette sull’infanzia in Emilia-Romagna, sui trionfi nelle gare internazionali e sulla vita oltre le piste.

Wanda Sykes: I’m An Entertainer – 23 maggio 2023

La leggendaria comica, attrice e produttrice Wanda Sykes torna per il secondo speciale di un’ora su Netflix. Famosa per la critica sociale, Sykes presenta un umorismo e un candore intelligente e feroce al pubblico che ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla, con temi che vanno dalla difficoltà di educare gli adolescenti della generazione Z ai dilemmi di una liberale in un clima politico polarizzato.

Hannah Gadsby: Something Special – 9 maggio 2023

In questo spettacolo intelligente che mette di buon umore, la comica parla di un matrimonio (il suo!), di svariati incontri traumatici con un coniglietto e di molto altro.

