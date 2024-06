New York, una coppia pesca una cassaforte al laghetto: trovati 100.000 dollari

La coppia di New York potrà tenere il prezioso tesoro ritrovato nel Corona Park

Una vicenda dal sapore di record quella accaduta per una coppia di New York appassionata al mondo della pesca. I due, infatti, abituati a pescare dai fondali diversi materiali grazie all’utilizzo di una calamita (scarpe, oggetti vecchi o biciclette ecc), questa volta hanno pescato un qualcosa di estremamente importante.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come ricostruito, infatti, James Kane e Barbie Agostini (questi i nomi della coppia di appassionati pescatori di New York) avrebbero trovato una cassaforte in un laghetto. Una volta aperta, la scoperta ha del surreale: i due hanno rinvenuto un tesoretto da 100.000 dollari.

New York, 100.000 dollari in una cassaforte: la coppia terrà i soldi

Secondo quanto verificato dalla polizia, non è stato identificato alcun proprietario della cassaforte. Per questo motivo, la coppia di New York potrà dunque tenere il prezioso tesoro ritrovato nel laghetto del Corona Park di Flushing Meadows.