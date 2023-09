Bilancino, materiale e hashish da spacciare in casa: scatta l’arresto nel Nisseno

Il giovane, nato in Germania e residente nel Nisseno, è accusato di possesso di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri della stazione di Niscemi (CL), durante un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per possesso illecito di droga ai fini di spaccio un 23enne.

Si tratta di un giovane nato in Germania ma residente a Niscemi.

Niscemi, droga in casa: scatta l’arresto per 23enne

In particolare i carabinieri, durante una perquisizione effettuata al domicilio del giovane, hanno trovato un cofanetto di legno contenente un panetto di circa 40 grammi di hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga.

L’intero materiale trovato è stato sottoposto a sequestro, oltre a 360 euro nella disponibilità dell’uomo, ritenuti provento dell’attività di spaccio, mentre l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari nella propria abitazione su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura della Repubblica ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, oltre al sequestro preventivo della somma di denaro. Il gip del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto, disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e il sequestro preventivo della somma.

È obbligo rilevare che l’indagato per droga è, allo stato, solamente indiziato di delitto, pur gravemente, fino all’emissione di una eventuale sentenza passata in giudicato.