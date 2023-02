“No al cibo sintetico”: 12 Comuni ragusani al fianco di Coldiretti

Le giunte dei 12 comuni della provincia di Ragusa hanno deliberato contro il cibo sintetico su proposta della Coldiretti. I sindaci hanno inoltre firmato la petizione che in tutt’Italia ha già raggiunto centinaia di migliaia di sottoscrizioni definendo così i confini netti contro chi vuole abolire le produzioni agricole sostituendole con artifici da laboratorio. Lo afferma Coldiretti Sicilia che sottolinea come la provincia iblea sia solo la prima in quanto tutti gli esecutivi e i consigli comunali dell’Isola stanno definendo l’approvazione in modo da dare un forte e chiaro segnale contro chi vuole mangiare cellule non naturali.

“La nostra Regione – commenta il presidente Francesco Ferreri – oltre a mantenere il primato biologico ha un ventaglio di prodotti agricoli che rappresenta la carta d’identità di un brand riconosciuto nel mondo. Questo significa che la creazione di cibo in laboratorio è una pericolosa deriva perché gli investimenti nel campo del ‘mangiare sintetico’ stanno crescendo molto sostenuti da diversi protagonisti del settore hi tech e della nuova finanza mondiale, da Bill Gates (fondatore di Microsoft) ad Eric Schmidt (cofondatore di Google), da Peter Thiel (co-fondatore di PayPal). Di fronte a tutto questo la Sicilia dice no – conclude Francesco Ferreri – e lo sta dimostrando con una forte azione delle istituzioni”.