Noipa non funziona, ecco cosa succede e cosa cambia fino al 17 giugno

Il servizio sulla piattaforma non sarà disponibile per le prossime ore. Cosa cambia per visualizzare il cedolino

A partire dalle ore 18.00 di venerdì 14 giugno 2024, il servizio NoiPa non è più disponibile. Questo, perchè ci sono diverse novità in arrivo che saranno evidenziate a partire da lunedì 17 giugno, la data della nuova attivazione del portale. Ciò che sarà modificato riguarderà l’area di accesso alla piattaforma NoiPa, servizio utilizzato dai membri della pubblica amministrazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Creato da Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Dag) del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), il NoiPa nasce per la gestione del personale della pubblica amministrazione. In particolare, sono gli insegnanti (specie se in supplenza) quegli utenti che utilizzano la piattaforma più di ogni altro, soprattutto per controllare l’eventuale presenza dell’emissione speciale per il pagamento dello stipendio.

NoiPa, area inaccessibile: il motivo riguarda degli aggiornamenti

Dalle ore 18.00 di venerdì 14 giugno, il servizio di NoiPa non permette più l’accesso, rendendo impossibile entrare nell’area riservata o nella parte del sito accessibile a chiunque. Questa, particolarmente importante perchè la fonte di tutte le informazioni e le notizie sulla pubblica amministrazione. Attualmente, infatti, accedendo al portale NoiPa viene annunciato il blocco temporaneo del servizio. Il tutto, “al fine di consentire gli interventi tecnici utili all’innalzamento dei livelli di sicurezza del Sistema NoiPA, i servizi del Portale e dell’App sono momentaneamente disabilitati”.

Ma perchè il servizio NoiPa non è temporaneamente disponibile? Come spiegato dalla piattaforma, il motivo è di natura tecnica, in quanto sono in corso lavori di aggiornamento al sistema. Come spiegato da NoiPa, “il servizio tornerà disponibile lunedì 17 giugno dalle ore 07:00. Si ringrazia per la collaborazione” – si legge nella nota ufficiale del servizio.

NoiPa, cosa cambierà dopo il 17 giugno

Questi lavori tecnici riguardano l’area di accesso alla piattaforma, che punta – grazie a questi interventi – ad alzare “il livello della sicurezza” – come viene spiegato nell’avviso ufficiale. Per accedere al sistema aggiornato, bisognerà utilizzare esclusivamente Spid, Cie e Cns, dunque salutando definitivamente C.F. e password di vario tipo (se non quelle per Spid o simili).

A partire dal 17 giugno, inoltre, addio anche agli SMS utile ad accedere al servizio. Questo, avverrà attraverso il codice OTP generato dall’App NoiPa, che dovrà essere dunque necessariamente essere scaricata dagli utenti interessati.