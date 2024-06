Poste Italiane cerca portalettere anche in Sicilia: come candidarsi

C'è tempo fino alla giornata dell'11 giugno per fare domanda: ecco le sedi e i requisiti.

Opportunità di lavoro con Poste Italiane anche in Sicilia: l’Azienda è alla ricerca di portalettere per diverse sedi a livello nazionale.

C’è ancora poco tempo per fare domanda: ecco i requisiti e come candidarsi.

Lavoro come portalettere con Poste Italiane, posti anche in Sicilia

Poste Italiane offre contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Le sedi sono: Lazio, Abruzzo, Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Poste Italiane specifica che la Regione/le Province di assegnazione verranno individuate in base alle esigenze aziendali.

Lavoro con Poste Italiane, processo di selezione per portalettere

I candidati individuati per i fabbisogni di Poste Italiane riceveranno una mail e dovranno affrontare le seguenti fasi di selezione:

test di selezione (ragionamento logico/attitudinale);

prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta);

colloquio.

Requisiti

Per questa offerta di lavoro con Poste Italiane non è richiesta particolare esperienza lavorativa, ma i candidati dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Come candidarsi

La domanda per candidarsi va inviata alla sezione “Lavora con noi” di Poste Italiane entro il 11 giugno 2024. Di seguito l’indirizzo che porta all’offerta per maggiori dettagli:

Clicca qui per andare all’offerta

