Non rispetta ordinanza comunale e brucia sterpaglie a Erice, sanzionato 34enne

Inquadrato da alcune telecamere posizionate in città, l'uomo è stato notato proprio mentre appiccava l'incendio

Non ha rispettato l’ordinanza comunale e ha appiccato le fiamme per eliminare delle sterpaglie dopo la pulizia di un terreno. Un 34enne è stato sanzionato a Erice, nel Trapanese, dai carabinieri. Inquadrato da alcune telecamere posizionate in città, l’uomo è stato notato proprio mentre appiccava l’incendio da un operatore della Protezione civile che ha chiesto l’intervento dei militari.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono giunte due pattuglie dell’Arma che hanno sorpreso il 34enne, che aveva effettuato opere di giardinaggio in un terreno di proprietà di una donna, ancora intento a disfarsi delle sterpaglie. Sorpreso in violazione dell’ordinanza comunale emessa per la prevenzione incendi, i carabinieri hanno provveduto a sanzionarlo.