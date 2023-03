Norvegia, valanga travolge gruppo di escursionisti italiani: un morto

Tragedia sul monte Kavringtinden, in Novergia. Un gruppo di cinque escursionisti italiani, infatti, è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute nel nord del paese scandinavo. Lo riportano i media locali, citando la polizia. Un ragazzo italiano, purtroppo, è morto, mentre altri due sono rimasti feriti, uno gravemente. Gli altri sono illesi. Il gruppo si trovava sul picco della montagna, a quasi 1.300 metri di altezza. Valanghe si sono registrate anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti.