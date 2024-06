Noto Antica, al via interventi di rigenerazione

I lavori, finanziati con 5 milioni dal Pnrr, riguarderanno l’Eremo di Santa Maria della Provvidenza, la Sp 64, le mura antiche e l’area archeologica. Il sindaco Figura: “Vogliamo valorizzare i nostri tesori”

NOTO – Prenderanno il via una serie di importanti interventi di rigenerazione urbana riguardanti Noto Antica. Si tratta nello specifico: del recupero dell’Eremo di Santa Maria della Provvidenza tramite interventi strutturali e restaurativi; della messa in sicurezza della viabilità Est attraverso miglioramenti alla Strada Provinciale 64; del restauro delle mura antiche effettuando lavori di protezione e valorizzazione delle fortificazioni; della creazione di un’area di sosta per uso turistico nel sito archeologico di Noto Antica.

Interventi di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr

Questi progetti sono stati finanziati con il bando rigenerazione urbana Piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 5 componente 2 investimento/sub-investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro.

Gli interventi relativi al recupero dell’Eremo di Santa Maria della Provvidenza hanno ricevuto uno stanziamento di 1 milione e 580 mila euro. Il luogo di culto venne costruito nel 1723 sulle rovine di un precedente eremo distrutto dal terremoto del 1693. L’edificio ospitò le Suore Carmelitane che lo gestirono sino al 1800 quando la struttura venne abbandonata.

Oggi il complesso versa in stato di degrado, danneggiato dal tempo e da atti di vandalismo ma all’interno si conservano sia il convento che la chiesa. Nella chiesa sono visibili degli eleganti stucchi e dipinti sulle volte. Per gli interventi di messa in sicurezza della viabilità Est sono stati stanziati 1 milione e 500 mila euro.

Il resaturo delle mura antiche

Per il restauro delle mura antiche che cingono Noto antica è disponibile la somma complessiva di 1 milione e 100 mila euro. Si tratta di imponenti fortificazioni che circondavano interamente il perimetro della città e del monte. Di esse, nonostante le devastazioni del terremoto restano in piedi vari tratti visibili. Le mura presentano due ingressi principali, uno a nord e uno a sud. Infine, per i lavori dell’area di sosta per uso turistico del sito archeologico di Noto Antica sono stati stanziati 370 mila euro.

“Siamo lieti di annunciarvi che grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr – dichiara il primo cittadino, Corrado Figura – stiamo per intraprendere importanti interventi di rigenerazione urbana per la nostra amata città. Questi interventi mirano a valorizzare i nostri tesori naturalistici, storici e culturali, rendendo Noto ancora più accogliente e accessibile per tutti”.

“Noto antica rappresenta uno dei punti fondamentali – ha concluso il primo cittadino – del nostro programma elettorale. Ad aprile del 2022 abbiamo ottenuto un finanziamento di oltre 5 milioni di euro. Finalmente si sono concluse le procedure di gara che consentiranno a settembre di avviare i lavori di restauro dell’Eremo della Provvidenza, delle mura antiche, la realizzazione del parcheggio e della viabilità ad est per raggiungere Noto antica. Questo luogo che racconta la nostra storia finalmente verrà valorizzato”.