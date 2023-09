Corrado Figura: “Oggi paghiamo il prezzo dei ritardi del passato”

Corrado Figura, presidente della Srr di Siracusa. “Verifichiamo se possibile riattivare qualche discarica”

Interviene al QdS Corrado Figura, presidente della SSR Siracusa il cui territorio di intervento riguarda, oltre a Siracusa, anche i venti comuni della provincia. In quel territorio, nello specifico a Lentini, è attivo un inceneritore ma anche i rifiuti conferiti in quel sito oggi sono destinati al termovalorizzatore olandese.

Quanto spazio abbiamo a disposizione nelle discariche del territorio della sua Srr?

“Le difficoltà non sono tanto a livello provinciale ma a livello regionale. In tutti i territori, il conferimento avviene nelle discariche autorizzate e tutte oggi hanno difficoltà riguardanti lo spazio di conferimento. Con l’assessore Di Mauro, dal suo insediamento, stiamo lavorando per cercare soluzioni e, nel caso specifico della provincia di Siracusa, stiamo cercando di capire se le discariche già utilizzate ma chiuse in precedenza possono essere riattivate per superare questa difficoltà di conferimento e quindi evitare il conferimento all’estero”.

Sul vostro territorio c’è Lentini, che dispone di un inceneritore ma in realtà anche parte di questi rifiuti viene inviata all’estero…

“Se esiste la necessità di conferimento all’estero dei rifiuti è evidente che esistono rallentamenti nelle attività che dipendono da quelle burocratico-amministrative, che impediscono di mettere a sistema quanto è necessario. Anche l’espansione della discarica di Lentini è vittima di questa empasse”.

Dal punto di vista, invece, della pianificazione e progettazione della vostra Srr, avete gli strumenti necessari per poter agire?

“Inevitabilmente tutta l’attività di programmazione deve andare di pari passo a quella regionale. Oggi paghiamo il prezzo di ritardi precedenti che dobbiamo superare. Anche la pianificazione relativa delle discariche di organico e il relativo affidamento sono stati, da noi, completati e oggi siamo pronti all’avvio delle procedure di progettazione”.

A proposito dell’organico, avete le strutture tecniche necessarie per il suo trattamento?

“Questo è un problema che riguarda tutte le province. L’obiettivo è quello di aumentare la raccolta differenziata e abbattere il costo della bolletta Tari”.

Cosa che, fino ad ora, non è stato possibile…

“Esatto. Da un lato è aumentata la raccolta differenziata ma, contestualmente, sulla bolletta Tari incidono il valore della differenziata, quindi il costo dell’appalto, a cui si aggiunge il costo di conferimento. È chiaro che, se il costo del conferimento è passato da 123 euro del gennaio 2022 a oltre 358 euro per tonnellata a oggi, il costo del servizio continua a crescere e sto parlando di costi di conferimento nell’isola e inevitabilmente il costo di conferimento all’estero grava ulteriormente”.

In generale, parlando di Siracusa, qual è il dato medio provinciale della raccolta differenziata?

“Diciamo che il dato medio provinciale si attesta sopra il 50%. C’è sicuramente ancora tanto lavoro da fare ma abbiamo riscontrato un aumento della sensibilità dei cittadini nei riguardi di quest’argomento”.