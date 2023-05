Noto, in mostra “Sgarbeide”: foto inedite del critico in giro per il mondo

La mostra sarà aperta dal 27 maggio al 27 giugno nei prestgiosi locali del Convitto delle Arti Noto Museum.

«Ippolito ha fatto un reportage di decine di nostri viaggi nel Mondo, dall’Albania al Sud Africa, dall’Albania alla Eritrea, riprendendo con aria scanzonata, a parte la mia presenza da protagonista, anche circostanze tragiche e complesse, come quelle che abbiamo vissuto in Egitto o in Eritrea, il tutto con grande efficacia e sensibilità pittorica, da fotografo che vuole commentare l’esistente». Così il critico d’arte Vittorio Sgarbi, commentando la raccolta di foto inedite, onomatopeicamente intitolata “Sgarbeide” in mostra nei prestgiosi locali del Convitto delle Arti Noto Museum.

In flagranza del fatto

La mostra, che sarà aperta dal 27 maggio al 27 giugno salvo proroghe, vista la popolarità del critico d’arte particolarmente amato dalla gente per la sua preparazione, generosità e spontaneità, consiste in una raccolta di foto scattate dal fotografo Nino Ippolito. Fotogrammi in cui Vittorio Sgarbi è immortalato in flagranza del fatto, ovvero senza che il soggetto ripreso abbia consapevolezza di essere osservato e fotografato.