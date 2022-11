Nubifragio Ischia, Musumeci: “Possibili nuovi smottamenti, caduti 175 millimetri di pioggia”

Nello Musumeci interviene sul caso del nubifragio di Ischia: "Fenomeno figlio del cambiamento climatico, dobbiamo conviverci".

“Non è escluso che il perdurare della pioggia possa determinare nuovi smottamenti, pertanto i servizi di protezione civile, d’intesa con il Prefetto di Napoli, hanno deciso di allargare il perimetro della zona rossa, la zona di particolare vulnerabilità in questo momento”.

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, all’AdnKronos, parlando della tragedia avvenuta a Ischia.

Musumeci: “Dobbiamo restare ancora vigili”

“Questo determina – spiega l’ex presidente della Regione Siciliana – l’allontanamento dalle case degli abitanti coinvolti, alcuni non voglio allontanarsi, temendo lo sciacallaggio, altri sono convinti di non correre alcun rischio. Ma fino a quando non avremo messo in sicurezza quella zona, il monte dal quale è partita la frana, dobbiamo restare particolarmente vigili“.

“Fenomeno del cambiamento climatico”

“Va ricordato – ha aggiunto – che sono stati 175 millimetri di pioggia caduti in meno di 24 ore, un fenomeno, la cosiddetta bomba d’acqua, che purtroppo da qualche anno è presente anche in Italia, a seguito del cambiamento climatico“.

“Quello che fino a ieri sembrava un evento straordinario, adesso diventa un evento con il quale imparare a convivere“, ha concluso Musumeci parlando della situazione a Ischia.