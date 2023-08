Nudo in strada dà in escandescenza e viene bloccato con taser, muore poco dopo

Il 35enne si è diretto verso i binari dove è stato raggiunto dai carabinieri che per fermarlo hanno azionato il taser in dotazione

Si attende l’esito dell’autopsia perché siano chiarite le cause della morte del giovane di 35 anni deceduto ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

Il giovane soffriva di problemi psichici

Da una prima ricostruzione, il 35enne, che soffriva di problemi psichici, stava andando in giro nudo e avrebbe preso a testate un’auto in sosta. Subito dopo, in stato di agitazione, si è diretto verso i binari della ferrovia dove è stato raggiunto dai carabinieri che per fermarlo hanno azionato il taser in dotazione.

L’intervento dei 118

Sul posto sono poi intervenuti anche i sanitari del 118 che lo avrebbero sottoposto a un trattamento per calmarlo. Poco più tardi il 35enne è morto. Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine dalla procura di Chieti.