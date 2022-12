Una nuova coppia fa parlare di sé al Gf Vip: lei 77 anni, lui 32

Tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro sembra essere nata un’amicizia speciale che è culminata, giorni fa, in un bacio scambiatosi all’interno del confessionale

C’è una nuova coppia che fa parlare la casa del Grande Fratello Vip, si tratta di quella composta da Wilma Goich e Daniele Dal Moro. La cantante, rientrata da poco nel gioco dopo aver avuto il Covid, sembra una donna diversa, senza freni, che non ha paura di mostrare i suoi sentimenti. 77 anni lei, 32 anni lui sembra che tra i due sia nata “un’amicizia speciale” come lo stesso ragazzo ha definito durante la puntata andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 28 novembre.

Un’amicizia speciale che è culminata, giorni fa, in un bacio scambiatosi all’interno del confessionale. Quando durante la puntata Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni alla ‘novella’ coppia, Daniele ha affermato: “Siamo due persone grandi e vaccinate. Sappiamo bene cos’è l’amore e fin dove possiamo spingerci. Anche a me è capitato raramente di trovare una sintonia simile, a Wilma ho detto cose che non ho raccontato neanche ai miei genitori. Questo però non deve essere un ostacolo”. Allora lei risponde: “Non pretendo una storia d’amore, ho detto che questo sentimento mi ha fatta rinascere“.

Una confessione già fatta già qualche giorno prima all’amica Patrizia Rossetti: “Noi siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Chi se ne frega della differenza d’età. Sono vent’anni che sono da sola, mi sono riscoperta viva. Ho ritrovato la voglia di amare. Ho riscoperto sentimenti che erano assopiti“. Si parla di una differenza di 45 anni che a quanto pare alla Goich non fanno paura. Sembra proprio che la quarantena l’abbia fatta riflettere su quanto prova per Daniele e ora, tornata nella casa, pare essere pronta a fare di tutto per passare del tempo insieme al giovane, anche litigare e fare scenate di gelosia con chiunque si avvicini a lui.

Durante la notte però, dopo poco la fine della diretta di lunedì, Daniele si sfoga con Micol Incorvaia: “Sono molto legato a lei. Non credo si stia illudendo. Pensi che non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo”. E aggiunge: “Io devo pensare al mio lavoro, alla mia famiglia, non è che posso sentirla tutti i giorni. Ho la mia vita. Io sto molto sulle mie. Lei non è la prima che passa. Fuori avremo una bella amicizia”. La certezza da parte del ragazzo è di voler mantenere un bel rapporto di amicizia ma penserà lo stesso anche Wilma?