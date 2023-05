La nuova Mazda3 è ancora più sicura e connessa

Il modello 2024 presenta numerose evoluzioni sia sugli aggiornamenti ai sistemi di sicurezza che sul fronte infotainment

ROMA – Mazda annuncia le più recenti migliorie apportate alla gamma della Mazda3.

Il modello 2024 presenta numerose evoluzioni, tra cui gli aggiornamenti ai sistemi di sicurezza e di infotainment, che rendono comodità e tecnologia d’avanguardia a portata di mano di chi guida. È stata ulteriormente applicata la filosofia incentrata sull’uomo introducendo all’interno degli aggiornamenti in fatto di ergonomia, come uno schermo e un software di infotainment migliorati, la sostituzione delle esistenti porte Usb di tipo A con porte Usb di tipo C, e la riorganizzazione lieve ma di grande impatto dei comandi in abitacolo per ottimizzarne la facilità di impiego.

Anche i comandi al volante hanno ricevuto una modifica del colore, con una tonalità più scura che rende più facile la lettura dei pulsanti per un’esperienza di guida connessa. Il display centrale è stato ingrandito, passando da 8,8 a 10,25 pollici per una maggiore visibilità, ed è accuratamente inclinato verso il guidatore, integrandosi perfettamente con le linee e i materiali all’interno dell’auto ed emergendo elegantemente dalla plancia. Questo esclusivo approccio progettuale enfatizza l’asse incentrato sul guidatore che corre attraverso gli interni dalla parte anteriore a quella posteriore, esprimendo al contempo un secondo asse orizzontale che va dalla plancia al rivestimento delle porte per una sensazione avvolgente di guidatore e passeggero e di sicurezza e connessione con la vettura. Le istruzioni di navigazione da Apple CarPlay e Android Auto possono ora essere visualizzate sull’Active Driving Display, migliorando ulteriormente la sicurezza e la praticità per il guidatore.

Sono disponibili le versioni wireless sia di Apple CarPlay sia di Android Auto, il che rende più semplice che mai la connessione del telefono con la vettura. Adesso la Mazda3 aggiornata è dotata di un alloggiamento di ricarica wireless, assicurando così che il proprio dispositivo rimanga completamente carico nei lunghi viaggi senza la necessità di cavi di ricarica. Il migliorato sistema di navigazione dispone ora di una funzione di ricerca on-line dei punti di interesse, che rende i risultati della ricerca più accurati, pertinenti e utili. Gli aggiornamenti comprendono anche migliorie alla funzionalità di mappatura fuoristrada che funziona in combinazione con un sensore giroscopico 3D che calcola accuratamente la posizione della vettura anche nelle aree in cui la ricezione Gps è scarsa. La Mazda3 2024 include anche importanti aggiornamenti sulla sicurezza informatica per proteggere dalle minacce informatiche.

Con questi aggiornamenti, ora l’auto è più sicura che mai, offrendo agli utenti tranquillità quando si tratta delle loro informazioni personali e della sicurezza del loro veicolo. In particolare, la Mazda3 2024 include ora quattro funzioni di sicurezza attiva recentemente evolute che lavorano insieme per garantire la massima sicurezza: l’aggiunta dell’avviso di distrazione del conducente (Distracted Driver Alert)1, la migliorata frenata di emergenza autonoma (Aeb) di notte, una maggiore precisione dell’assistente di velocità intelligente (Isa – Intelligent Speed Assist) e miglioramenti nella velocità del sistema Cts (Cruising & Traffic Support). È ora disponibile il nuovo colore esterno Ceramic metallizzato che presenta un aspetto setoso e traslucido. La tinta è stata concepita per sottolineare lo stile slanciato ed elegante, nonché la dinamicità della presenza della vettura. Con la versione 2024, la Mazda3 rivoluziona il suo line-up composto ora da due versioni standard (Prime Line ed Exclusive Line, ndr) disponibili con carrozzeria Sedan 4 porte e berlina 5 porte e una versione speciale Homura solo con carrozzeria berlina 5 porte.

L’allestimento Prime Line si caratterizza per la già dotazione ricca di serie che comprende i cerchi in lega da 16”, i principali sistemi di assistenza alla guida comprensivi di Head-Up Display, fari a LED, videocamera posteriore, sistema infotainment con impianto audio a 6 altoparlanti, climatizzatore manuale. La più completa versione Exclusive Line aggiunge una serie di importanti dotazioni tra cui spiccano i cerchi da 18”, l’impianto audio Mazda Armonic Acoustics con 8 altoparlanti, la Smart key, la ricarica wireless per smartphone, i sedili anteriori riscaldabili e il climatizzatore automatico bi-zona.

Inoltre, le versioni Exclusive Line possono essere personalizzate ora con tre diversi pacchetti optional: il Design Pack in cui spiccano i fari a matrice di Led e i vetri posteriori scuri , il Driver & Sound Pack che aggiunge ulteriori sistemi di sicurezza e l’impianto audio Bose con 12 altoparlanti e il Comfort Pack composto dai rivestimenti in pelle con regolazione elettrica del posto di guida. Infine, la versione speciale Homura che aggiunge alla dotazione della versione Exclusive una serie di finiture dal carattere sportivo quali i retrovisori esterni e i cerchi in lega da 18” di colore Nero Lucido, i vetri scuri posteriori e i rivestimenti interni con tessuto nero e cuciture rosse.

La Mazda3 2024 è disponibile con le motorizzazioni ibride e-Skyactiv G tutte dotate di tecnologia Mazda M Hybrid, sistema di disattivazione dei cilindri con potenze di 122 CV e 150 CV e trasmissione manuale o automatica, e con la motorizzazione ibrida e-Skyactiv X anch’essa con tecnologia Mazda M Hybrid con 186 CV associata a cambio manuale o automatico e trazione anteriore o integrale. La Mazda3 2024 è già ordinabile negli showroom Mazda con un listino compreso tra i 27.250 euro della versione Prime Line e-Skyactiv G da 122 CV fino ai 33.750 euro previsti per la versione Homura e-Skyactiv X da 186 CV. Le prime consegne inizieranno a partire dal mese di luglio 2023.