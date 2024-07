Con la nuova S 5 porte Mini Cooper offre una guida nel segno di versatilità e tecnologia

Carreggiata maggiorata, passo più lungo e nuovo sistema di sospensioni assicurano comfort e manegevolezza

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – La Mini Cooper S 5 porte offre ai passeggeri più spazio e comfort. Il modello è più lungo di 172 mm rispetto alla versione a tre porte e ha un passo maggiore di 72 mm. Grazie alle dimensioni esterne compatte, agli sbalzi corti e al raggio di sterzata ridotto a 11,4 metri, il modello a cinque porte rimane un veicolo versatile per la città. Grazie all’aumento del diametro degli pneumatici a 625 mm, la Mini Cooper 5 porte appare visivamente più presente. Allo stesso tempo, questo migliora la dinamica di guida e il comfort di guida. I sedili posteriori ripiegabili 60:40 consentono di aumentare il volume del bagagliaio da 275 litri a 925 litri e sottolineano l’idea universale di Mini: tanto spazio in poco spazio. La Mini Cooper S 5 porte è dotata di un motore a quattro cilindri da 204 cavalli con una coppia massima di 300 Nm. Accelera a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 242 km/h.

La carreggiata maggiorata e il passo più lungo, in combinazione con un sistema di sospensioni e smorzamento accuratamente regolato, assicurano un elevato livello di comfort e una maneggevolezza vivace. In combinazione con la sensazione di precisione dello sterzo tipica di Mini e con i freni potenti, questo garantisce un elevato livello di comfort nella vita di tutti i giorni. I cuscinetti stabilizzatori ad alta pressione sugli assi assicurano un comportamento equilibrato della carrozzeria nelle curve dinamiche e aumentano la precisione dello sterzo.

Quattro diverse varianti di allestimento si concentrano su diverse caratteristiche del veicolo. Nell’allestimento favoured trim, sia la cornice della griglia anteriore che specifici elementi di design sono evidenziati in un vivace colore argento e ampliano l’espressione individuale. Il linguaggio formale ridotto del nuovo design si esprime al meglio nel colore icy sunshine blue. Oltre al tetto multitono tipico del marchio con una graduale sfumatura di colore, sono disponibili tre colori a contrasto oltre al rispettivo colore del veicolo e un totale di undici colori di carrozzeria tra cui scegliere. I cerchi aerodinamici di dimensioni comprese tra 16 e 18 pollici offrono ulteriori opzioni di equipaggiamento esterno. Le superfici tessili caratterizzano l’abitacolo della Mini Cooper. Un processo di lavorazione a maglia appositamente sviluppato crea la struttura versatile e di facile manutenzione del tessuto realizzato in poliestere riciclato. Nel pregiato favoured trim, un motivo pied-de-poule bicolore decora la superficie a maglia del quadro strumenti e si estende ai rivestimenti delle portiere. I sedili sportivi in vescin perforato sono disponibili nei colori nightshade blue e beige e con cuciture tradizionali.

L’abitacolo della nuova Mini Cooper 5 porte ricorda il design puristico della Mini classica. Grazie al display oled rotondo, tutte le funzioni del veicolo possono essere gestite con il tocco o con la voce. Nell’area superiore vengono visualizzate le informazioni relative al veicolo. Nella parte inferiore del display Oled è possibile selezionare direttamente le voci di menu navigazione, media, telefono e clima. Il freno di stazionamento, il selettore delle marce, il tasto start/stop, la modalità experience e le funzioni di controllo del volume sono direttamente accessibili tramite la caratteristica striscia di interruttori a levetta. Al posto del selettore del cambio, nella console centrale c’è più spazio per riporre gli smartphone, con un ripiano aperto. Questi possono essere caricati tramite ricarica wireless e sono sempre a portata di mano.

Grazie a 12 sensori a ultrasuoni e a quattro telecamere surround view, il Parking assistant plus è in grado di identificare con maggiore precisione gli spazi di parcheggio e di avviare autonomamente i processi di parcheggio in spazi ristretti. Mini digital key plus trasforma lo smartphone in una chiave. Non appena il guidatore si trova a meno di tre metri dalla vettura, si attivano le proiezioni di benvenuto dei fari anteriori e posteriori e le porte si aprono a una distanza inferiore a un metro e mezzo. La chiave digitale può essere trasferita a diversi utenti e sostituisce il trasferimento della classica chiave del veicolo per facilitare la condivisione dell’auto.