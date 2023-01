La nuova vita di Selen: “Ho vissuto nell’ombra del mio personaggio, adesso gestisco un centro estetico”

L'ex attrice hard Selen, all'anagrafe Luce Caponegro, in un monologo a "Le Iene" racconta il suo cambiamento e la sua nuova vita

E’ stata l’icona hard degli anni Novanta con lo pseudonimo di Selen.

Da tempo, però, Luce Caponegro – questo il suo vero nome – ha cambiato drasticamente vita, mettendo da parte il passato.

“Prima di parlarvi del mio passato – racconta l’ex Selen nel monologo andato in scena a “Le Iene” – vorrei che capiste che in me convivono due donne: Selen e Luce. Non rinnego quello che è stato ma rivendico il diritto al cambiamento, ero una ragazza affamata di libertà e l’ho cercata anche nel sesso. Poi è diventato un lavoro: è stata una scelta scomoda, folle, ma queste scelte che gli altri spesso non capiscono sono quelle che meglio ci rappresentano”.

Selen: “Ho cercato l’oblio ma non sono bastati neanche 14 anni in tv”

Luce Caponegro, poi, ha parlato della sua nuova vita: “Quando ho chiuso con il mondo dell’hard ho cercato l‘oblio – ha detto – ma ho vissuto nell’ombra del mio personaggio. Neppure 14 anni di carriera in tv hanno cancellato il passato, ma questo mi ha fatto riflettere: anziché mettere Selen in un angolo, l’ho accolta dentro di me. Ora, gestisco un centro estetico. E’ come se tutta l’attenzione che avevo dedicato gli uomini, ora dovesse essere riservata alle donne“.