Nuove assunzioni con KFC, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un settore stimolante e dinamico, il marchio KFC mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

KFC, assunzioni e profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Dipendenti di Ristorante

Manager di Ristorante

Supervisori di Ristorante

Addetti al Marketing e alla Pubblicità

Risorse Umane e Amministrazione

Responsabili della Qualità e della Sicurezza Alimentare

KFC, i requisiti per lavorare

Età minima

Autorizzazione a lavorare

Capacità di lavorare in un ambiente veloce

Conoscenza delle norme di sicurezza alimentare

Abilità di comunicazione e servizio clienti

Flessibilità di orario

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono visitare la pagina “Lavora con noi” per prendere visione delle posizioni aperte.

