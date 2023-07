Vito Calvino nuovo questore di Palermo, a Catania arriva Giuseppe Bellassai

Cambio di questori a Palermo e Catania. Nel capoluogo torna Vito Calvino, mentre ai piedi dell'Etna arriva Giuseppe Bellassai.

Cambio di questori nelle due principali città siciliane di Palermo e Catania. Nel capoluogo siciliano arriverà Vito Calvino, già questore di Catania, mentre ai piedi dell’Etna arriverà Giuseppe Bellassai, attuale questore di Perugia.

Vito Calvino, chi è il nuovo questore di Palermo

Classe 1961, originario di Palermo, Calvino è Funzionario della Polizia di Stato da oltre 30 anni, nei quali ha maturato importanti esperienze professionali e diretto diversi e importanti uffici investigativi e commissariati. Si tratta di un ritorno ai piedi di monte Pellegrino.

Vito Calvino a partire dal 1991 ha infatti diretto per cinque anni il Commissariato di Brancaccio e, successivamente, il Commissariato di San Lorenzo per due anni. Ha inoltre guidato la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile e, poi, dell’intera Squadra Mobile, negli anni cui sono avvenute le catture di diversi latitanti, come Domenico Raccuglia, Gianni Nicchi e Giuseppe Falsone.

Promosso Dirigente Superiore, è stato Direttore del Reparto Investigazioni Giudiziarie della Direzione Investigativa Antimafia. Nel 2019 il suo primo incarico da Questore, nella provincia di Messina.

Il 26 maggio 2021 è stato nominato Questore di Catania, prendendo il posto di Mario Della Cioppa.

Giuseppe Bellassai nuovo questore di Catania

A Catania il nuovo questore sarà Giuseppe Bellassai, il quale andrà a prendere proprio il posto di Vito Calvino. Classe 1962, originario di Santa Croce Camerina, Bellassai è entrato nelle forze di Polizia nel 1988. Nel novembre del 1991 viene trasferito alla Questura di Ragusa, con le funzioni di Funzionario addetto presso la locale Squadra Mobile. Nel dicembre 2005 dirige ad Agrigento la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione.

Nel giugno del 2010 viene promosso Vicario del Questore di Trapani. Incarico che ricoprirà fino al 1° agosto 2014. Dall’agosto 2014 assume le funzioni di Vicario del Questore di Palermo distinguendosi per i delicati servizi di ordine pubblico che coordina e sovrintendente nella complicata realtà del capoluogo siciliano.

Nel marzo 2016 viene promosso Dirigente Superiore e nel mese di ottobre assume la guida della Questura di Benevento per poi, il 1° maggio 2019 assumere l’incarico di questore di Taranto. Bellassai, successivamente, è diventato questore di Perugia fino alla nomina di questore di Catania, che diventerà effettiva a partire dal 1° ottobre.