Nuovo ospedale di Siracusa, Regione conferma totale copertura finanziaria

L’assessorato regionale della Salute ribadisce l’impegno per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa e conferma l’esistenza dell’intera copertura finanziaria. Il governo regionale, infatti, ha integrato con 100 milioni di euro provenienti dai fondi ex art. 20 della legge 67/88 la somma di 200 milioni già stanziata in precedenza dallo stesso Accordo di programma siglato con lo Stato nel 2020. La rimanente parte dei costi non finanziabile attraverso fondi ex art. 20, circa 50 milioni di euro, verrà coperta dall’Asp di Siracusa, attraverso fondi della Regione, così come concordato nella riunione dello scorso 13 maggio.

Nei prossimi giorni la riunione tecnica

L’assessorato ribadisce, pertanto, che le perplessità sollevate da alcuni articoli di stampa non trovano assolutamente riscontro nel percorso avviato dal governo regionale. Nei prossimi giorni il presidente della Regione convocherà un’apposita riunione a Palazzo d’Orléans con l’assessore alla Salute e il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, il commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa e il rup dell’opera.

