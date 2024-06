Milazzo, rissa tra genitori sugli spalti durante un torneo di calcio: uno di loro in ospedale

Diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare la tribuna

Botte da orbi tra “ultras“, ieri domenica 2 giugno al campo sportivo comunale “Don Peppino Cutropia” di contrada Ciantro a Milazzo. E non stiamo parlando di esagitati tifosi di qualche squadra di calcio famosa, bensì di genitori di ragazzini tra i 12 e i 14 anni.

Dimenticando cosa significhi dare il buon esempio, durante il match valevole per il torneo primaverile “Under 14” organizzato dalla delegazione Figc di Messina tra i milazzesi dell’Acd Folgore e la squadra dell’Asd Torregrotta. Sugli spalti un centinaio di persone tra famiglie e altri ragazzi, quando ad un certo punto sono volate le prime parolacce per futili motivi, fino ad arrivare ad insulti veri e propri, spinte e ceffoni tra due papà cinquantenni di baby calciatori che militano nel team giovanile del Torregrotta.

Milazzo, la fuga dal campo

Erano le 17.40 quando in molti con bambini al seguito sono fuggiti dalla piccola tribunetta a bordo campo per non assistere alle scene di violenza dei due genitori che si picchiavano. Uno dei protagonisti dell’increscioso episodio è stato prima soccorso da alcuni presenti alla lite e subito dopo è stata chiamata un’ambulanza del 118.

Milazzo, il trasporto al pronto soccorso

Gli operatori sanitari lo hanno stabilizzato e trasferito al pronto soccorso del Fogliani di Milazzo per le cure del caso. Tutto questo durante le fasi di gioco della partita tra l’incredulità dei baby calciatori e il terrore dei figli dei due papà esagitati. L’arbitro ha fatto proseguire regolarmente la gara.

Ciò che è accaduto non si concilia con i valori sani dello sport storicamente profusi dalle dirigenze e gli staff tecnici dei due settori giovanili.

