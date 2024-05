Milazzo, travolge una donna con il suo scooter e scappa: Polizia alla ricerca del fuggitivo

Al vaglio le immagini della videosorveglianza per rintracciare il giovane

Gli agenti della polizia locale di Milazzo sono alla ricerca del pirata della strada che poco dopo le 20 in sella al suo scooter ha investito una donna che attraversava via Crispi in Marina Garibaldi, di fronte il Municipio, e ha riportato varie fratture nell’urto e il conseguente impatto sull’asfalto .

Travolta all’altezza del centro della carreggiata, la donna è stata dapprima soccorsa da alcune persone presenti sul posto e dopo stabilizzata sul posto dai sanitari del 118 che con un’ambulanza l’hanno trasportata al pronto soccorso del Fogliani. Il fuggitivo rischia una denuncia per fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

Milazzo, polizia e carabinieri alla ricerca del fuggitivo

Presente sul posto dopo l’impatto anche la polizia municipale, che ha raccolto alcune testimonianze e sta verificando le immagini di videosorveglianza della zona per rintracciare il giovane, che a bordo dello scooter è fuggito via.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il ragazzo in un primo momento avesse l’intenzione di fermarsi, ma successivamente ha ingranato la marcia del suo Scarabeo e si è allontanato. Indagini da parte della polizia municipale e anche dei carabinieri della stazione di Milazzo. La donna è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

