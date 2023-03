Nuovo pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania: le foto

La struttura nuova di zecca, ad alta tecnologia e a basso consumo energetico, ospiterà i pazienti a partire dal mese prossimo.

Un nuovo e moderno pronto soccorso nel centro della città. La nuova struttura di emergenza è antisismica, tecnologica e a basso consumo energetico. Sarà in grado di ospitare i primi pazienti entro dieci giorni. Costruita su quattro livelli, per complessivi 6.400 mq, dispone di camera calda, tre moderne e avanzate sale operatorie, un trauma center, una terapia intensiva con venti posti letto di cui quattro isolati, terapia semi-intensiva da dodici posti letto, separazione delle aree per pazienti affetti da malattie infettive. Di grande rilievo anche il nuovo complesso radiologico, con una modernissima macchina Angio-Tac, la prima mai visto in Italia all’interno di una struttura pubblica, capace di abbinare al contempo i percorsi angiografici con quelli specifici della Tac.

La struttura nuova di zecca, ad alta tecnologia e a basso consumo energetico, ospiterà i pazienti a partire dal mese prossimo. Noi del Qds.it abbiamo visitato i locali in occasione dell’inaugurazione. Ecco alcune immagini.