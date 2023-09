L'imbarcazione, come si apprende, è partita da Misurata, in Libia. Ieri sera sono arrivate altre 108 persone, in quattro diversi sbarchi

Nuovo sbarco nella notte sull’isola di Lampedusa, dove sono arrivati 52 uomini. Arrivano dalla Tunisia, dall’Egitto e dal Bangladesh.

Quattro diversi sbarchi

