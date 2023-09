Nuovo sbarco a Lampedusa dopo giorni di stop, arrivati in 17

A distanza di una settimana dagli ultimi approdi sulla più grande delle Pelagie si è registrato stamani un arrivo

Nuovo sbarco a Lampedusa. A distanza di una settimana dagli ultimi approdi sulla più grande delle Pelagie si è registrato stamani un arrivo. In 17, tutti uomini, sono stati intercettati dagli uomini della Guardia di finanza.

Tajani: “Navi ong li portino nei Paesi di cui battono bandiera”

“Il soccorso in mare è sacrosanto. Ma non si possono finanziare navi ong che vanno a prendere migranti e poi li portano in Italia. Questo è ciò che accade e sta dimostrando che c’è qualcosa che non funziona. Se si vuole fare veramente questo percorso, allora i migranti che vengono raccolti da una nave ong portano i migranti nel Paese di cui battono bandiera. Questa è l’unica soluzione possibile. Anche perché tantissimi di questi uomini e donne in fuga vorrebbero raggiungere altri Stati europei”. Lo ha affermato in un’intervista il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la notizia che sette navi di ong, alcune battenti bandiera tedesca, si stanno dirigendo verso Lampedusa.