La casa popolare occupata abusivamente per “costruire” serra di marijuana: un arresto

Un 35enne di Messina è accusato di violazione di domicilio, coltivazione di droga e anche furto d'energia.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, i carabinieri della stazione di Messina Tremestieri, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato dei Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato un 35enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di coltivazione di droga (aveva una serra di marijuana in un’abitazione occupata abusivamente), violazione di domicilio e furto aggravato di energia elettrica.

L’operazione si è svolta lo scorso 5 marzo.

Violazione di domicilio e serra di marijuana a Messina

Sono stati i sistematici spostamenti effettuati dal 35enne per raggiungere una casa disabitata di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, situata nel Rione messinese di Santa Lucia sopra Contesse, a insospettire i carabinieri.

I militari hanno pertanto predisposto specifici servizi di osservazione e pedinamento. Ieri sera, durante un servizio di appostamento, i militari dell’Arma hanno sorpreso il giovane all’interno dell’abitazione intento a irrigare alcune piante. È stata pertanto eseguita una perquisizione, all’esito della quale i carabinieri hanno trovato 32 piante di marijuana, ben sviluppate, di altezza variabile dal mezzo metro ai due metri, coltivate in una serra, appositamente attrezzata con lampade e sistemi di ventilazione, laddove sono stati trovati anche fertilizzanti.

Da un’accurata ispezione dei luoghi, i carabinieri hanno individuato anche un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, costituito da un bypass artigianale, verosimilmente realizzato per ricavare energia elettrica per il funzionamento degli impianti della serra. Le piante, inviate al RIS Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio, unitamente alla serra e ai fertilizzanti, sono state sequestrate. Il 35enne, invece, su disposizione del magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Messina, è stato arrestato e ristretto ai domiciliari.