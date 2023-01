Omicidio Niccolò Ciatti, la sentenza a Roma attesa a febbraio

Il 22enne di Scandicci fu picchiato e ucciso nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 davanti ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna

Respinte le eccezioni di estromissione delle parti civili nel processo in cui è imputato il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario per la morte di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci picchiato e ucciso nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 davanti ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna.

I giudici della corte di Assise di Roma, nell’udienza di oggi hanno dichiarato chiusa la fase dibattimentale aggiornando il processo al 7 febbraio per la requisitoria del pm e l’eventuale sentenza.

Nel procedimento si è costituita parte civile la famiglia di Ciatti, assistita dall’avvocato Agnese Usai.