Mafia, lettera anonima recapitata alla vedova di Piersanti Mattarella: “Ecco il nome del killer”

Una lettera anonima è stata recapitata alla vedova e alla famiglia di Piersanti Mattarella: possibile svolta nelle indagini sul killer dell'ex presidente della Regione Siciliana

A distanza di 44 anni potrebbe esserci una svolta nelle indagini sul killer che il 6 gennaio 1980 uccise l’ex Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, sotto la sua abitazione a Palermo. Secondo quanto riportato da Adnkronos, infatti, una lettera, inviata come foglio formato A4 con sette righe scritte al computer da fonte anonima, è stata infatti recapitata alla famiglia Mattarella, con i figli che l’hanno immediatamente consegnata agli inquirenti. Sarà adesso la Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, a tentare di fare luce su questo anonimo.

Il testo della lettera: chi potrebbe essere il killer di Piersanti Mattarella

“Cappuccio in testa, occhi color ghiaccio, passo ondeggiante, ballonzolante. Questa la descrizione del killer di Piersanti. C’è un ragazzo militante nero, ai tempi chiamato (…) per i suoi occhi di ghiaccio negli ambienti di destra. Si chiama (…) e corrisponde alla descrizione testuale e alle immagini. Assomiglia molto all’identikit. Dopo l’omicidio si trasferisce in (… )”. Sono state volutamente omessi, da chi scrive, il nome indicato, il soprannome e anche il luogo citato dall’anonimo per consentire agli inquirenti di potere svolgere il proprio lavoro serenamente. Nella lettera anonima viene inviata anche l’identitikt che era stato realizzato e che è agli atti dell’indagine della Procura. Un fotofit, in bianco e nero, uno con gli occhiali e uno senza. “Anni 22-24 anni circa, statura m. 1,65, capelli castano chiari, bocca e naso regolari”. Una ricostruzione fotografica del viso dell’uomo che avrebbe ucciso Piersanti Mattarella. La pista dei giovani estremisti assoldati dalla mafia siciliana attraverso la Banda della Magliana era stata avvistata presto da Giovanni Falcone, che indagò Valerio ‘Giusva’ Fioravanti per omicidio. Era stata confermata dalla moglie di Piersanti, Irma Chiazzese, che riconobbe in Fioravanti l’uomo “dagli occhi di ghiaccio” che si era avvicinato al finestrino della Fiat 132 guidata da Piersanti e lo aveva freddato.

