Omicidio-suicidio di Villabate, una vicina: “Sembrava un ragazzo tranquillo”

Giovanna Bonsignore è stata uccisa ieri sera con un bisturi dall'ex compagno che si è poi suicidato

“Era una ragazza solare che rideva sempre, nonostante avesse avuto due lutti, il padre e la madre”. A parlare di Giovanna Bonsignore, uccisa dal suo ex compagno con dei fendenti inferti con un bisturi ieri a Villabate, è la vicina di casa, sconvolta per quanto accaduto stanotte: “Non ho sentito niente di niente, anche se la mia camera da letto è praticamente attaccata alla sua. Ogni tanto sentivo il cane – spiega la donna – ma ieri niente. Lui lo conoscevo perché era il suo compagno, sembrava un ragazzo tranquillo, però ciò che accadeva tra loro non lo so. Io ieri alle 22,30 sono andata a letto, mio marito ha sentito rumori alle 3,30, si è affacciato e ha visto i carabinieri. Ma non mi ha svegliato perché conosce il mio carattere. Io stamattina sto malissimo. Era una ragazza speciale e posso parlare solo bene di lei”.