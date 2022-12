Omicidio-suicidio a Villabate, il cordoglio sui social per Giovanna Bonsignore

Tristezza e incredulità sui social dopo la notizia della tragedia di Villabate: tanti i post di cordoglio per la vittima Giovanna Bonsignore

Tragedia a Villabate, in provincia di Palermo.

Giovanna Bonsignore, 44 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, Salvo Patinella di 41, nella serata di ieri, che si è poi suicidato poco dopo.

Teatro dell’orrore, purtroppo, l’appartamento in cui viveva la donna, in via Giovanna d’Arco:

Giovanna era volontaria dell’associazione Archè, conosciuta e molto ben voluta da tutti all’interno del comune palermitano.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo non aveva accettato la separazione dalla compagna e, dunque, avrebbe deciso di porre fine alla vita di entrambi.

Giovanna Bonsignore lascia la figlia Carlotta, avuta da una precedente relazione.

Il cordoglio sui social

L’intera comunità di Villabate è sotto shock non sa darsi una spiegazione su quel che è accaduto.

Diversi sono già i post sui social in memoria della donna, come detto molto conosciuta e apprezzata all’interno del comune in provincia di Palermo.