Omicidio Valentina Giunta, condanna per il figlio 15enne in Appello

La Corte conferma la condanna a 16 anni di reclusione per il figlio reo confesso della 32enne catanese, assassinata lo scorso luglio.

La Corte d’assise d’appello per i minorenni di Catania ha confermato la condanna per il figlio 15enne – reo confesso – di Valentina Giunta, 32 anni, uccisa il 25 luglio 2022 nella sua casa di San Cristoforo: per l’omicidio, dovrà scontare una pena di 16 anni di reclusione.

La decisione della Corte segue e accoglie la richiesta della Procura etnea in seguito allo svolgimento delle indagini sul brutale assassinio. Lo scorso gennaio, per il ragazzo era stato chiesto il rinvio a giudizio; la sentenza di primo grado aveva poi riconosciuto il figlio della vittima come colpevole di omicidio aggravato.

Omicidio Valentina Giunta, la ricostruzione e la condanna in Appello

La giovane madre è stata trovata senza vita uccisa a coltellate nella propria abitazione, nel quartiere catanese di San Cristoforo. Pare che tra la vittima e il presunto killer, il figlio ancora minorenne (che, poche ore dopo il ritrovamento del corpo della madre, ha confessato), ci fossero delle tensioni da diverso tempo.

L’ultima lite, in un pomeriggio di luglio 2022, purtroppo, si è conclusa con l’omicidio. Il delitto sarebbe “maturato in ambito familiare”: pare che il giovane non avesse accettato la decisione della madre di trasferirsi lontano da San Cristoforo con il fratello più piccolo e di lasciare il padre dei suoi figli, detenuto da diverso tempo ai tempi dell’assassinio.

