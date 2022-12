Onda anomala investe nave da crociera: un morto e quattro feriti

Un tipo di onda che il National Ocean Service statunitense descrive come "più grande del doppio delle onde normali e imprevedibili"

Una donna americana è morta e quattro passeggeri sono rimasti feriti a causa di un’onda anomala che ha investito la nave da crociera antartica Viking Polaris durante una tempesta mentre navigava verso Ushuaia, in Argentina. Lo riporta la Cnn. In un comunicato Viking Cruises ha confermato che la nave è stata colpita da un’onda anomala, un tipo di onda che il National Ocean Service statunitense descrive come “più grande del doppio delle onde normali e imprevedibili”. La compagnia ha dichiarato di aver cancellato il prossimo viaggio della Viking Polaris previsto dal 5 al 17 dicembre.