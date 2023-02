Operazione “Alto Impatto”: tutti i controlli a Palermo e provincia

La Polizia di Stato ha continuato ad esercitare una stretta sorveglianza sia nella città di Palermo che nella provincia, attraverso servizi straordinari di controllo del territorio come parte del dispositivo di sicurezza “Alto Impatto“. Questi servizi sono stati disposti dal Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, per combattere l’abusivismo commerciale e prevenire la commissione di crimini.

Controlli in città e nelle province di Bagheria, Cefalù e Termini Imerese

La Polizia ha concentrato i suoi sforzi in un’ampia zona comprendente l’area della “Vucciria“, un luogo frequentato dai giovani e il centro della vita notturna della città, e le province di Bagheria, Cefalù e Termini Imerese per garantire la sicurezza degli esercenti e prevenire episodi di violenza.

Unità operative come il Commissariato “Centro”, Commissariato “Bagheria”, Commissariato “Termini Imerese”, Reparto Prevenzione Crimine, Agenti dell’Ufficio di Gabinetto e personale dell’Ispettorato del Lavoro hanno garantito una presenza significativa sul territorio.

Sanzionate tre attività: identificate in totale 433 persone

Durante i controlli ispettivi in due esercizi commerciali del centro storico di Palermo, gli agenti hanno scoperto numerose violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In un altro controllo nel quartiere Vucciria, il proprietario non aveva alcuna autorizzazione per occupare il suolo pubblico e quindi è stato sanzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Anche a Bagheria, Cefalù e Termini Imerese sono stati effettuati accertamenti simili senza irregolarità amministrative. In totale, 433 persone sono state identificate, di cui 61 con precedenti di polizia, 245 veicoli sono stati controllati, 19 sanzioni sono state elevate per infrazioni al codice della strada e un veicolo è stato sequestrato.

Questi servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane sia nella provincia che nella città.