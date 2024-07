VIDEO | Paura sulla Costa Smeralda, uomo colpito da malore: soccorso nella notte

Momenti di preoccupazione a bordo della nave: interviene elicottero della Marina Militare di Trapani.

Operazione di soccorso notturno sulla Costa Smeralda, dove un uomo colto da malore è stato salvato nel Mar Tirreno meridionale dalla Marina Militare di Trapani.

Ecco i dettagli dell’operazione.

Trapani, soccorso uomo colto da malore sulla Costa Smeralda

Un elicottero dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) trapanese è decollato nella notte per soccorrere un uomo colto da malore sulla Costa Smeralda, situata a circa 240 chilometri dalle coste siciliane. A richiedere l’intervento è stato il MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) della Capitaneria di Porto di Palermo.

Dopo circa 40 minuti di volo, l’elicottero ha raggiunto l’imbarcazione e avviato l’operazione di soccorso. Il paziente – in collaborazione con il medico di bordo – è stato issato a bordo dell’elicottero con una barella. Sul mezzo sono stati poi recuperati anche il medico di bordo e la figlia del paziente.

Il ferito

L’uomo è stato condotto all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per ricevere le cure mediche necessarie.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI