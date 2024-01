Operazione Sottosopra, il cerchio si chiude: arrestati i due che si erano dati alla fuga

I due giovani ricercati erano risultati irreperibili durante il bliz delle forze dell'ordine. In serata, si sono consegnati autonomamente alle autorità.

Chiuso il cerchio attorno destinatari del provvedimento di custodia cautelare relativo all’Operazione Sottosopra.

L’arresto dei due ricercati: chiusa l’Operazione Sottosopra

Nella serata di ieri, 24 gennaio 2023, i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato, al termine di articolate e ininterrotte battute di ricerca, anche LIVOTI Federico Giosuè, classe 2002, e GIOIA Josè classe 2001, in merito all’Operazione Sottosopra.

I due erano risultati irreperibili durante il blitz della scorsa mattinata, quando circa 300 carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze custodiali in carcere emesse dai gip presso il Tribunale di Catania nei confronti di 14 indagati (uno all’epoca dei fatti era un minore), in quanto ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione ed invasione di terreni o edifici.

La consegna autonoma

In particolare, l’incessante attività di rintraccio predisposta dai Carabinieri, supportata da una mirata e tempestiva attività investigativa propria dell’Operazione Sottosopra, ha fatto terra bruciata attorno ai due soggetti ricercati.

Sentendosi braccati dai militari i due giovani si sono presentati autonomamente alle autorità: LIVOTI presso la caserma di Librino, mentre GIOIA ai cancelli della Casa circondariale di Catania Piazza Lanza. I due sono stati quindi arrestati dai Carabinieri, che li hanno così posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I due ricercati, risultano inseriti nel contesto associativo di un’organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina, crack e marijuana, operante in regime di monopolio nel complesso di edifici del civico 12 di Viale Nitta, nel quartiere di Librino. Al riguardo l’associazione, organizzata su base piramidale e con ruoli ben definiti, avrebbe gestito contemporaneamente 3 distinte piazze di spaccio.