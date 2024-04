Opportunità lavorative con Just Eat, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Just Eat è alla ricerca di personale motivato per unirsi al team e sostenere la crescita dell’azienda. Le posizioni aperte variano da ruoli tecnici a posizioni commerciali, con requisiti specifici per ogni ruolo.

Just Eat, i requisiti per lavorare

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Just Eat è alla costante ricerca di talenti, altamente motivati ed energetici, che contribuiscano attivamente a rivoluzionare il mondo della consegna a domicilio online.

City Operations Manager;

Finance Intern;

Inside Sales;

Payroll Specialist;

SDR – Sales Development Representative;

Team Leader – Strategic Account Management e molti altri profili.

Per diventare Rider occorre essere maggiorenni, possedere uno smartphone con un piano dati attivo e un mezzo proprio per effettuare le consegne. I collaboratori autonomi devono inoltre disporre di uno zaino per consegnare il cibo a domicilio e di una borsa termica.

Come candidarsi

È possibile candidarsi tramite la sezione web Just Eat Lavoro del portale, dalla stessa è possibile accedere alla pagina riservata alle posizioni aperte. Mentre se sei interessato a lavorare come Rider ti basta iscriverti qui.

