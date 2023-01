L’orologio di lusso da 35 mila euro e gli occhiali: ecco come i carabinieri hanno trovato Messina Denaro

Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio a Palermo, gli inquirenti hanno svelato dettagli inediti su Matteo Messina Denaro

Lo hanno arrestato in una via nei pressi della clinica “La Maddalena” di Palermo, mettendo fine così ad una lunga latitanza di oltre 30 anni.

Matteo Messina Denaro, questa volta, non è riuscito a scappare, venendo fermato dai Carabinieri del Ros guidati dal procuratore capo De Lucia e dal procuratore aggiunto Guido.

L’orologio Richard Mille e il giubbotto di montone

Durante la conferenza stampa svoltasi oggi nel capoluogo siciliano, le autorità hanno rivelato i dettagli dell’operazione, svelando anche particolari inediti sul sanguinario boss di Cosa nostra.

“Lo abbiamo trovato ben vestito, con un cappello, occhiali scuri e giubbotto di montone: al polso indossava un prestigioso orologio della marca Richard Mille dal valore di circa 35mila euro – le parole degli inquirenti – Da questi elementi, abbiamo dedotto che le sue condizioni economiche sono tutt’altro che complicate. E ci è perfino sembrato in buona salute e di buon aspetto. Mai avremmo detto che fosse malato: le sue condizioni di salute sembrerebbero in linea con il regime carcerario, verrà curato come tutti gli altri cittadini”.