Oroscopo del giorno di sabato 1 luglio: ecco i segni fortunati di inizio mese

Oroscopo di oggi, sabato 1 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in Sagittario, in aspetto armonico, vi regala tantissima energia da spendere nella maniera che preferite. Oggi tutto vi sembrerà a portata di mano e anche le avventure più strane saranno facilmente accessibili. Riuscirete anche a coinvolgere qualcuno nelle vostre imprese!

Toro

Dovreste iniziare a prendere atto del fatto che le cose stanno girando in maniera ottimale per voi. Non abbiate paura di dire ad alta voce che siete soddisfatti di voi stessi! La presenza di Giove nel vostro segno vi aiuta a coltivare l’autostima e questo è molto importante.

Gemelli

Riconoscere al nemico l’onore delle armi vi fa certamente onore, ma siete sicuri di non covare ancora del rancore dentro di voi? La presenza della Luna in opposizione in Sagittario vi rende molto suscettibili ed è possibile che alcuni malumori riemergano a breve.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il Sole e Mercurio si trovano nel vostro segno e vi invitano a tenere conto dei vostri bisogni più intimi. Date spazio ai vostri desideri e soprattutto date la priorità a voi stessi piuttosto che agli altri. A volte la vostra abnegazione rasenta l’esagerazione!

Leone

La Luna in Sagittario vi è amica in questo momento e favorisce la creazione di nuovi progetti ma anche la condivisione di idee ed emozioni con gli amici. Una telefonata decisamente inattesa vi rimetterà di buonumore dopo alcune settimane di costante irrequietudine.

Vergine

La quadratura della Luna in Sagittario vi costringerà a sporcarvi le mani con certe questioni poco chiare da cui siete soliti fuggire a gambe levate. Dovrete prendervi la responsabilità delle azioni di qualcuno con cui siete a stretto contatto e non sarà per niente facile e piacevole.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un ottimo inizio di mese questo che vi accoglie: la Luna si trova nel segno amico del Sagittario e la vita è pronta a elargirvi dei doni con grande generosità. Riuscirete a gestire tutto al meglio, oggi, e saranno in diversi a farvi notare l’importanza del vostro aiuto.

Scorpione

Marte si pone in aspetto dissonante nel segno del Leone: siete pronti a battagliare? Solitamente non vi tirare indietro di fronte alle provocazioni ma stavolta potreste soffrire parecchio, a causa della stanchezza. Cercate almeno di riposarvi durante il weekend.

Sagittario

Oggi potrete muovervi con grande successo tra le pieghe di ogni situazione della vostra vita. La Luna infatti si trova nel vostro segno ed è pronta a regalarvi delle sorprese belle, di quello che lasciano a bocca aperta. Preparatevi ad amare e a lasciarvi amare.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 1 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete pronti a farvi sorprendere dalla vita e dalle persone? Grazie agli ottimi influssi di Giove nel segno amico del Toro tutti i pensieri negativi spariranno e una certa persona dedicherà buona parte del suo tempo per farvi sorridere e rendervi felici.

Acquario

Quest’oggi l’opposizione di Venere e Marte nel segno del Leone vi toglie smalto, e la vostra capacità di comunicare ne risente. Siete come uno specchio appannato. Forse, viste le difficoltà nelle relazioni, meglio prevedere delle attività in solitaria.

Pesci

Giornata di preoccupazioni con questioni familiari o economiche da risolvere. I nodi vengono al pettine, complice il quadrato della Luna nel segno del Sagittario che stimola Saturno già presente nel vostro segno. Non agite di impulso e ascoltate le vostre emozioni.

