Oroscopo di sabato 10 giugno: i segni fortunati del weekend

Oroscopo di oggi, sabato 10 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Approfittate della spinta positiva di Venere e di Marte armonici in Leone, per esprimere il vostro stile personale e per fare scelte di stile audaci che vi faranno sentire al top. Siate sicuri di voi stessi e mostrate al mondo la vostra unicità: conquisterete tutti a colpo sicuro!

Toro

La vostra sensibilità oggi vi aiuterà a connettervi con gli altri in modo autentico e profondo, e potreste fare nuove amicizie o rafforzare quelle già esistenti. Grazie infatti alla presenza armonica della Luna in Pesci, sarete molto più ricettivi e pronti a captare segnali.

Gemelli

Sia la Luna sia Saturno si trovano attualmente in aspetto dissonante nel segno dei Pesci. Sarà importante fare attenzione a come gestite le vostre emozioni durante questo periodo e cercare di evitare situazioni che potrebbero portare a ulteriori stress.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le emozioni non vi mancheranno oggi, grazie agli influssi armonici della Luna in Pesci. In voi si accenderà la fantasia e avrete voglia di trascorrere più tempo possibile con la persona amata. Nonostante la stanchezza accumulata durante la settimana avrete l’energia per dedicarvi all’amore!

Leone

Oggi avrete modo di ricredervi riguardo a una certa persona. Vi eravate fatti un’idea sbagliata e sarete felici di aver fatto questo errore. La presenza armonica di Venere nel vostro segno segnala infatti la possibilità di stringere un bel rapporto di amicizia.

Vergine

Non fatevi condizionare troppo dagli stati d’animo negativi e dai pensieri malinconici portati dalla Luna in Pesci. Alcuni ostacoli esistono ma non sono insormontabili come pensate. Fate affidamento sulla vostra intelligenza, che è notevole, per analizzare la situazione in maniera oggettiva.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Se provate un’attrazione fisica molto forte per qualcuno anche se siete in coppia non sentitevi in colpa. Può succedere. Basta che il tutto si limiti a un pensiero fugace. Marte armonico in Leone vi rende molto passionali e qualche rischio dietro l’angolo c’è.

Scorpione

Le vostre emozioni in questo momento si fanno delicate e sottili. Avete voglia di trasmettere ciò che provate agli altri in maniera principalmente non verbale. Le parole in certe occasioni non servono e la Luna armonica in Pesci vi aiuterà a trovare la giusta atmosfera.

Sagittario

La quadratura della Luna e di Saturno in Pesci è un ostacolo fastidioso anche se non insormontabile. Oggi rimarrete fortemente delusi dall’atteggiamento di una persona cara dalla quale mi aspettavate molto di più in termini di supporto e di solidarietà.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 10 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I pensieri positivi attirano positività o, quando non lo fanno, hanno comunque il pregio di trasformare una giornata noiosa in un momento di condivisione e di allegria. Sfruttate la benefica presenza della Luna in Pesci per seminare gioia intorno a voi.

Acquario

A causa dell’opposizione di Venere e Marte al vostro segno è probabile che le vostre relazioni siano messe alla prova. Distrazioni, malintesi e dispute gratuite sono i segnali di tensioni irrisolte e verità non dette: è il momento giusto per aprirsi di più.

Pesci

Con la Luna e Saturno nel vostro segno, probabilmente farete fatica a rilassarvi e a prendere la giornata con leggerezza. Siete completamente immersi in pensieri più o meno opprimenti: dovete staccare la mente o presto sarete fusi e gli amici si chiederanno che diavolo vi stia succedendo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay