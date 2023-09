Oroscopo del giorno, domenica 10 settembre: Leone ispirato, Bilancia scontrosa

Oroscopo del giorno di oggi, domenica 10 settembre: previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, domenica 10 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna nel segno che precede il vostro, arriva un suggerimento dalle stelle: la fiducia negli altri è sicuramente un grande dono, ma è bene concederla soltanto a chi dimostra di meritarla per davvero. Questo, tenetelo ben presente, oggi, sia nelle questioni professionali che in quelle sentimentali! Rallentate i ritmi, fermatevi un momento, fate mente locale.

Toro

Stelle amiche, entusiasmo, prontezza di riflessi, capacità dialettica e profondità di giudizio, vi daranno la capacità di valutare in modo vantaggioso le scelte da fare. Un’idea vincente vi aiuterà a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. Ottimo momento per consolidare un legame affettivo, ma anche per viaggiare e approfondire argomenti nuovi e affascinanti.

Gemelli

Non fatevi ingannare dall’indifferenza della Luna, perché potete contare anche su appoggi planetari assolutamente da non trascurare. Ve li offrono Venere e Marte, pronti a soddisfare ogni vostra richiesta. Approfittatene! Non c’è niente di male nel confidare a un amico eventuali tormenti d’amore: servirà per chiarirvi le idee e prendere la decisione giusta.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna parteggia sfacciatamente per voi, dandovi le occasioni e la determinazione per realizzare sogni e progetti. Che aspettate? Quel progetto che vagheggiate da tempo potrebbe finalmente trasformarsi in magnifica realtà. Se il vostro partner si lamenta per l’andamento un po’ troppo scontato del rapporto di coppia, forse non ha tutti i torti. Scuotete via la routine!

Leone

Il giorno partirà benissimo: il cielo è ai vostri piedi. Vi vedrà pronti a scattare sui blocchi di partenza, sospinti da una creatività notevole che vi sarà di grande aiuto nell’elaborare strategie astute e nel dar vita a progetti lavorativi innovativi. Anche l’amore è in pole position. L’armonia di coppia è in luce e i nuovi flirt promettono di cambiare in meglio la vita dei single.

Vergine

Sfruttate questo giorno felice, perché le stelle sono un tripudio di favori in tutti i settori. Passando dalle parole dolci e affettuose ai giochi d’amore più stuzzicanti, riuscirete a condurre il vostro ménage amoroso nel migliore dei modi. I single, invece, potranno consolidare un amore nato di recente. Nella professione raccoglierete successi, i frutti della vostra semina.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna vi rema contro. Scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l’istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Tensioni in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto. Se soffrite di disturbi dei quali non conoscete l’origine, provate a sottoporvi ad un test per accertare possibili intolleranze.

Scorpione

Date forza alle vostre idee e accogliete il nuovo nella vostra vita: astri incoraggianti sono a vostra disposizione per darvi fantasia, forza e un valido aiuto a prendere decisioni importanti nell’ambito privato e professionale. Viaggiate, muovetevi, osate e vedrete che non ve ne pentirete! Buon giorno per portare a termine affari, per sistemare questioni in sospeso.

Sagittario

Giornata brillante, movimentata sotto il profilo professionale: non succederanno grandi cose, forse non raggiungerete traguardi straordinari, ma non vi annoierete e avrete anche le vostre brave, piccole soddisfazioni. L’amore vi offrirà molte opportunità per essere felici; voi per contro mostratevi attenti alle esigenze del partner, dei vostri familiari, di chi vi vuole bene.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 10 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna e Urano vi remano contro: vi oscurano la mente e il cuore. Non per molto, per fortuna! Mettete in conto scontri con gli altri per questioni di principio e opinioni divergenti, anche a sfondo politico. Se con il partner faticate a trovare un punto d’incontro, è consigliabile optare per un diplomatico silenzio, in attesa che passi la Luna. Rallentate i ritmi, non forzate con lo sport.

Acquario

Non è un segreto per voi che ‘piano piano prima o poi si va lontano’. Applicate questa regola e arriverete dove volete! Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità, provate a essere spontanei. Alle prese con dubbi e incertezze, in amore avete smarrito la direzione? La strada indicata dal cuore è la migliore: porta dritta a destinazione!

Pesci

Gli astri, a cominciare dalla Luna, tifano per il vostro segno. Oggi avete voglia di divertirvi, di vedere tanta gente, di emozioni nuove! Riuscite ad assecondare il desiderio di svago, pur non trascurando i vostri doveri: sarete dei veri ‘maghi’. Nella vita a due le soddisfazioni non mancano. Con la persona amata le affinità, già piuttosto numerose, aumentano ora dopo ora…

Fonte immagine: Quique da Pixabay