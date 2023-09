Oroscopo del giorno, lunedì 11 settembre: Ariete “luminoso”, qualche nube per la Vergine

Oroscopo del giorno di oggi, lunedì 11 settembre: previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, lunedì 11 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Ariete

Bagliori luminosissimi attraversano il vostro cielo rendendo indimenticabile questo giorno. Sarà come avete sempre sognato, come avete sempre sperato che sia! Un tripudio di gioia, di entusiasmo: vi sentirete dei privilegiati dalla sorte e nello stesso tempo orgogliosi di voi stessi e di ciò che avete costruito e realizzato nel lavoro come nella sfera sentimentale. Forti emozioni.

Toro

Un battibecco con un familiare vi creerà insofferenza, perché non riuscite a comunicare quello che realmente desiderate. Il fatto è che non vi rapportate nella maniera giusta. Proporrete un progetto, dando forma alle idee che vi girano per la testa; lavorerete sodo, soddisfatti di impegnarvi su qualcosa di vostro. Fate del movimento fisico. Alimentatevi in modo sano.

Gemelli

Sarete conquistati da persone mature, colpiti dalla loro esperienza e sicurezza nell’affrontare le situazioni: la loro presenza vi caricherà al punto giusto, perché verrete supportati nel raggiungere i vostri obiettivi. Nel privato vi sentirete al settimo cielo perché, quasi per incanto, riuscirete a dare avvio a una storia d’amore bella, solida e duratura. Inviti da accettare al volo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Date uno sguardo nel panorama delle vostre amicizie e individuate quelle che possono aiutarvi ad appianare certe difficoltà sorte in famiglia. Grazie a Giove benevolo, avete amici legati a voi da un affetto sincero e capaci di darvi saggi consigli. La Luna in secondo Campo potrebbe suggerirvi una valida forma d’investimento per una somma di denaro che frutterà bene.

Leone

Il passaggio della Luna nel segno vi garantisce una giornata spensierata: con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi lavorativi o di cuore, puntate sulla comunicativa (oggi fluida) per agevolare i chiarimenti. Le curiosità e gli interessi intellettuali si moltiplicano mentre il lavoro procede bene, con soddisfazioni morali e finanziarie.

Vergine

Qualche piccola nube oscura il vostro cielo, ma non preoccupatevi: sparirà in fretta! E poi qualche ostacolo ci vuole a voi Vergine, se non vi sentite messi alla prova almeno un pochino finisce che vi annoiate a morte! Rallentate i ritmi, state andando troppo in fretta e potreste ritrovarvi con il fiato corto, sia in senso letterale che metaforico. Sfruttate intuito e creatività.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete circondati dall’affetto e dalla solidarietà dei familiari, che vi appoggeranno per ottenere ciò che più desiderate. Siate più affettuosi. Vi eravate un po’ allontanati dalla vostra famiglia, ma da oggi agirete compatti e complici come non mai! Ottime notizie anche dal fronte professionale. Costruttivi e tenaci come non mai, potrete raccogliere i frutti del vostro impegno.

Scorpione

La Luna in Leone vi rema contro. Per rendere piacevole la giornata ritagliatevi del tempo per voi stessi, per fare quelle piccole cose che siete sempre costretti a lasciare indietro. Qualche incomprensione vi procurerà un momento di solitudine: fate tesoro dei consigli che vi darà un amico. Affrontate le novità in modo razionale e metodico, sforzatevi di vedere il lato positivo.

Sagittario

Avrete la possibilità di fare scelte importanti o di iniziare qualcosa che condizionerà positivamente il vostro futuro. Osate, datevi da fare! Davvero un buon momento per chi lavora all’estero o con persone straniere. In vista esperienze importanti e indimenticabili, ma anche profitti soddisfacenti. Più scorrevole del solito la sfera affettiva, siete sempre attraenti e sensuali.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 11 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con questa Luna in Leone (neutra), mettete da parte i ricordi negativi del passato amoroso e non permettete che il presente ne venga condizionato. Ogni giorno è un’occasione in cui potete ricominciare daccapo la vostra vita. Provare per credere! Riuscirete a sedurre chi vi fa sognare a occhi aperti. Il tutto vi sembrerà attraente ma anche complicato, proprio come piace a voi.

Acquario

La Luna in Leone, opposta al segno, potrebbe rompervi le uova nel paniere, se avete dato il via a progetti lavorativi poco meditati. È il momento giusto per controllare e soppesare le iniziative intraprese per sentirvi con le spalle coperte! I vostri sentimenti vi si leggono in faccia. Tutto bene se esprimono amore e trasporto; non certo se invece riflettono fastidio e disappunto…

Pesci

Possibilità di continuare a trasformare le situazioni che ormai vi stanno strette, anche con l’appoggio di conoscenze recenti ma preziose: vi accorgerete, con gioia, che le persone che vi trovate a fianco sono affidabili. Vi sentirete sostenuti! Occhio alla salute. Se poi fate parte della schiera dei meno giovani, sarà bene che teniate sotto controllo il tasso di colesterolo.

