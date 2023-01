Oroscopo oggi, 21 gennaio 2023: le previsioni, da ariete a pesci

L'oroscopo segno per segno: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 21 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 21 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata baciata dalla fortuna, con il supporto della Luna Nuova in Acquario. Un surplus di inventiva e fortuna rende possibile raggiungere gli obiettivi professionali prefissati. In campo amoroso, vi intriga il piacere della conquista, sicuri del vostro inossidabile fascino.

Toro

Grazie alla Luna che vi osserva favorevolmente potrete realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Viaggerete, farete esperienze nuove e conoscerete persone interessanti se siete single, oppure fortificherete con il cemento rosa l’intesa con la persona amata se siete in coppia.

Gemelli

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno; in effetti, è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Qualche turbolenza in ambito lavorativo potrà mettervi un po’ sottosopra, ma detto fatto, saprete volgere la situazione confusa a vostro vantaggio. Entusiasmo e tempestività non mancano, ma evitate di sbandierare ai quattro venti i vostri progetti. La concorrenza è in agguato!

Leone

La Luna in transito nel sesto campo, settore astrologico legato alle attività professionali, potrebbe essere foriera di qualche novità. Di qualsiasi cosa si tratti, per ora non esprimete giudizi: solo tra un po’ di tempo potrete fare valutazioni lucide e corrette.

Vergine

Cavalcate la cresta dell’onda e vi sentite euforici: la giornata di oggi si prevede scoppiettante, se riuscite a conservare questa carica. Concedetevi qualche ora di riposo, per non esaurire le migliori energie proprio nel momento più bello.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Secondo le stelle, inseguite obiettivi troppo ambiziosi e fuori dalla vostra portata, oppure vi sentite delusi dal comportamento di una persona nei vostri riguardi. Se il vostro partner ha commesso un errore, non colpevolizzatelo, ma spiegategli con calma il vostro punto di vista.

Scorpione

Giornata complicata per molti di voi, con la Luna Nuova nel quarto campo e l’umore sotto ai piedi. Tenetevi in disparte, non fate niente fuori dall’ordinario, guidate con prudenza, parlate solo se necessario; in poche parole volate basso.

Sagittario

Ci sono fiducia e sicurezza nelle vostre mosse, tanto da farvi difendere il vostro punto di vista anche nelle situazioni più delicate. Occupatevi anche della situazione economica. In famiglia potreste finalmente risolvere una questione legata ad un’eredità.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 21 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la Luna nel vostro segno, potrete sfruttare l’intuizione e la sensibilità, oggi estremamente potenziate, risolvendo molteplici dilemmi. I problemi materiali ed economici minacciano l’amore, meglio tenerli fuori per non incrinare un’intesa che merita attenzioni speciali.

Acquario

Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna: domani tutto, o quasi tutto si appianerà. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore.

Pesci

Contate su un bell’assetto planetario schierato a vostro favore. È il momento giusto per rimboccarsi le maniche e dare il meglio di voi, sia nel lavoro che nella sfera privata! Giorno robustamente felice per chi ha una storia d’amore in corso.

Questo è l’oroscopo di domani, 21 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay