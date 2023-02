Oroscopo del giorno, i segni fortunati di venerdì 18 febbraio 2023

Oroscopo di oggi, venerdì 18 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le vostre aspirazioni sono scevre di qualunque doppio fine, ma con la Luna in quadratura non sarà facile convincere gli altri. Dovrete usare tutto il tatto che avete a disposizione e anche così non sarete certi del risultato! Sul lavoro, altri si prenderanno gli onori al posto vostro!

Toro

Spunti creativi in arrivo per voi, donati dall’amica Luna. Giorno molto interessante dal punto di vista professionale: Luna e Venere invitano ad allargare gli orizzonti e ad ampliare la vostra attività. Ottime notizie anche dal fronte sentimentale.

Gemelli

Finalmente riuscite a essere lasciati in pace da chi non vi mollava neppure per un minuto. Merito vostro se ora sapete come defilarvi. Eppure a volte qualche fastidio ci vuole e se non lo avete più? ve lo andrete quasi quasi a cercare!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Disattenzioni e distrazioni saranno all’ordine del giorno per colpa della Luna in Capricorno. Dovete stare sempre con gli occhi ben aperti! Non perdetevi in chiacchiere se dovete sbrigare un’urgente commissione, il tempo stringe! In amore, serve una piccola pausa.

Leone

Non preoccupatevi per una piccola critica nei vostri riguardi. Anzi utilizzatela per dare di più e per capire quali sono i vostri punti deboli! Usate con saggezza i mezzi di cui oggi disponete e riuscirete a trasformare anche il piombo? in oro.

Vergine

Il trigono lunare amplifica il sesto senso e i colpi di genio. Riuscirete così tra breve a sapere che siete effettivamente sulla giusta via! Ascoltate il vostro intuito, potreste avere una ispirazione che vi spingerà a cambiare vantaggiosamente alcuni aspetti del vostro lavoro.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Dopo giorni tutto sommato tranquilli, arriva qualche gatta da pelare con la Luna in quadratura. Ma con la vostra preparazione non vi fate intimorire! In amore, qualche dubbio vi ha mandato fuori rotta: non riuscite più a capire se il sentimento che provate per il partner è ricambiato.

Scorpione

Nuove amicizie e voglia di avventura potrebbero indurvi a fare un breve viaggetto: guidati e ispirati dal sestile della Luna, per di più in ottimo aspetto a Marte, sarà fantastico! Non vi lascerete scappare l’occasione di vedere gente e posti nuovi. L’amore in coppia è a cinque stelle.

Sagittario

Confucio dice: Vedere ciò che è giusto e non metterlo in pratica è mancanza di coraggio. Queste parole ben si addicono a voi che spesso riuscite a cogliere frammenti di universalità ma non sempre li portate nella quotidianità. Momento propizio per cercare di realizzare i vostri desideri.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 16 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il cielo sopra di voi suona la marcia trionfale: Luna e Marte vi caricano di energia e di positività! Brillanti risultati nello sport. Con il minimo sforzo riuscirete a sistemare questioni, ancora in sospeso, che vi hanno dato filo da torcere. La vita di coppia rifiorirà in mille modi.

Acquario

Sognate una giornata comune per ritemprarvi dalle fatiche del movimentato e piacevolissimo week-end, ma dovete ancora pensare a rassettare il tutto. Qui occorre tirar fuori un po’ di grinta e pretendere che gli altri vi diano una mano.

Pesci

Migliora di molto la situazione rispetto ai giorni precedenti. Tornerete così a respirare a pieni polmoni, sentendovi già più liberi e ancora più intraprendenti! Sostenuti da una grande creatività saprete trasformare anche le situazioni più complesse in momenti produttivi.

Fonte immagine: Quique da Pixabay