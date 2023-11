Oroscopo del giorno di sabato 18 novembre: ecco i segni fortunati del weekend

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo l'oroscopo del 18 novembre.

Oroscopo di oggi, sabato 18 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avete conosciuto momenti migliori. Ma la felicità sta anche nel sapersi accontentare e in fondo la vostra situazione non è poi delle peggiori. Ciò che vi serve è un po’ di riflessione, avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Il lavoro non funziona un granché, l’amore è più complicato del solito. Il problema è che avete una gran voglia di libertà…

Toro

Prosegue la fase positiva che vi vede sempre sotto il mantello protettivo della Luna in Capricorno. Siete concreti e propositivi, come piace a voi! Ma non manca anche la giusta dose di buonumore, l’ideale per organizzare un’uscita con gli amici. Avrete l’occasione di sottoporre un vostro progetto a una persona in grado di sponsorizzarvi. Non fatevi frenare dai dubbi: osate.

Gemelli

Momento molto importante, che può portare grosse novità. Avete deciso di vendere o acquistare un bene? Attenzione però a vecchi conflitti che tornano a galla… Solitamente portate rancore, non dimenticate le offese che vi restano sul ‘gozzo’ e in alcune occasioni emergono nuovamente. Infine, se dovete concludere un accordo, un affare, cercate di farlo prima di venerdì.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’opposizione lunare continua a farsi sentire e vi dà del filo da torcere: vi rende fragili, insicuri, indecisi, incapaci di decidere alcunché. E questa condizione v’innervosisce oltremisura! Vita di coppia piuttosto problematica, in questi giorni. Non vi sentite un granché, ma non capite bene neppure voi qual è il problema. Molto probabilmente il disagio è di natura nervosa.

Leone

Se avete progetti da realizzare, è il momento di farsi avanti. Le stelle vi sono amiche! Create le condizioni per passare rapidamente a una fase esecutiva, mostrandovi ben organizzati e responsabili. Per quanto riguarda l’amore, cercate di non essere troppo critici con il partner: i suoi sentimenti non usano il vostro stesso linguaggio, ma il suo amore è fuori discussione.

Vergine

Ottima giornata, in cui vi sentite orgogliosi di voi e in cui arrivano complimenti gratificanti. Complimenti, ammirazione del mondo circostante e che, va da sé, fanno bene al morale! E sembra che un progetto o una creazione, vi mettano al centro della scena. Nel sociale e col partner le stelle sono dalla vostra parte! Non rinunciate a una scelta che può portarvi lontano…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non fosse per la frenante ostilità lunare, molte questioni si risolverebbero quasi da sole. Non scoraggiatevi: pazientate fino a domani. Un’inadempienza fiscale potrebbe causarvi qualche noia e forse anche una multa piuttosto salata. In serata, possibili piccoli fastidi, acciacchi di poco conto. Che però voi rischiate di ingrandire oltre misura! Rilassatevi e, soprattutto, distraetevi.

Scorpione

La Luna, sempre in luminoso sestile dal Capricorno, fila d’amore e d’accordo con Plutone, regalandovi una giornata fluida e serena. Tanta benevolenza planetaria vi regala quasi uno stato di grazia. Siete in totale armonia con tutti! L’allegria dominerà la serata grazie a una vita sentimentale serena e appagante. Se siete nati alla fine di ottobre non forzate con lo sport.

Sagittario

Se non vi sentite pienamente soddisfatti della vostra vita, basterà imprimerle un’organizzazione più decisa, un indirizzo più netto e preciso. Prima di tutto, stabilite quali sono i vostri obiettivi primari e poi agite di conseguenza. Non è difficile! Se il desiderio di nuove emozioni vi intriga, sfoderate il vostro fascino. Che siate single o già in coppia, raggiungerete l’obiettivo.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 18 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna, serena e socievolissima, vi sorride e si dà un gran da fare per regalarvi una giornata piacevole e anche poco impegnativa. L’unico punto dolente di una situazione altrimenti impeccabile sono i rapporti, sia privati che sociali. Trovate un modo molto efficace, almeno secondo il vostro parere, per superare le divergenze d’opinione col partner: non dar loro peso.

Acquario

Giornata di riflessione, dai ritmi lenti e dalle scarse novità, del tutto priva di quelle vivaci emozioni che invece a voi piacciono tanto. Anziché lamentarvi, approfittate di questa fase di stanca per concludere questioni rimaste in sospeso. Non trascurate il lavoro che, in questo momento, richiede particolare attenzione. Un po’ di stanchezza. Un po’ di confusione in campo affettivo.

Pesci

Il lavoro regala belle soddisfazioni! In più, può essere che siate particolarmente ingegnosi in un settore diverso, nel quale comunque eccellete e che ultimamente ha regalato gratificazioni di denaro. Sarete contenti di voi, anche se con una certa cautela, l’esperienza vi ha insegnato la riservatezza. Marte afferma che per amore è bello anche lottare: non bisogna mai darsi per vinti.

