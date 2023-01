Oroscopo del 2 gennaio, le previsioni per il primo lunedì del 2023

Oroscopo del giorno 2 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali e quali saranno i più fortunati.

Oroscopo di oggi, lunedì 2 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Umore alle stelle, grazie all’apporto stabilizzante di Marte. Grinta, entusiasmo, intuizione e lucidità mentale saranno al top. Gli incontri si susseguono a raffica: se siete soli, ci scapperà un flirt o un’avventura romantica.

Toro

Tutto quello che vi preme, in questo periodo, sta attraversando un momento magico tanto da farvi sentire sereni, fortunati e vincenti. Qualche battibecco con il partner in un clima quasi incantato è stimolante: aggiunge pepe al rapporto!

Gemelli

Il vento astrale continua a esservi favorevole, quindi dovete approfittarne. Niente in questo momento può ostacolarvi davvero, se non una vostra, ma improbabile incapacità di approfittare delle circostanze, degli astri favorevoli. La fortuna è dalla vostra parte!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Eliminati tutti gli ostacoli, procederete con determinazione al conseguimento degli obiettivi che vi siete prefissati: l’esperienza vi consiglierà al meglio mentre le circostanze a favore agevoleranno le vostre iniziative. Bene gli affari di cuore, l’intesa con il partner si rafforzerà.

Leone

Potete contare sugli amici per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, sebbene il partner potrebbe non gradire. Per alcuni di voi, imbarazzo nell’incontro casuale con una ex fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso!

Vergine

Quando, come oggi, le cose non girano, gli sforzi, specie se indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendetela con filosofia, appellatevi al buonsenso e tenete i piedi ben piantati a terra! La forma non è al massimo. Non male l’amore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone, anzi ottime probabilità di riuscita. Trovate un momento per tutte quelle cose che per un motivo o per l’altro avete lasciato indietro. Non trascurare l’amore.

Scorpione

Difficoltà di relazione con l’ambiente? La colpevole è la Luna dissonante in Toro. Mettete in conto, incomprensioni e dissensi. In campo professionale vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Svolgete il lavoro con serietà e non raccogliete le critiche! Qualche incomprensione col partner…

Sagittario

L’inizio di giornata non è dei migliori. Vi salvano in corner Venere e Giove in ottimo aspetto al segno! Serata piacevolissima con la solita cricca, più calorosa e su di giri che mai, ma se arriva una new entry, la osservate con malcelato interesse.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 2 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le stelle sembrano essersi dimenticate di voi: la giornata scorrerà tranquilla, ma rischiate di annoiarvi. Cogliete l’occasione di un evento sportivo o di una mostra fotografica per trascorrere ore piacevoli con gli amici più fidati. Occhio al portafogli, al denaro in uscita.

Acquario

La fase non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche, ma l’energia non manca e vi aiuta ad affrontare i problemi razionalmente. E’ il caso di rivedere le posizioni fin qui raggiunte e anche i progetti in cantiere. Svagatevi, rilassatevi!

Pesci

La giornata soddisfa pienamente le vostre aspettative, gli astri vi regalano tanto buonumore e una bella trovata che vi varrà consensi e simpatie nell’ambiente. Finalmente tranquilli sul fronte economico, potete concedervi un acquisto sfizioso per soddisfare la vostra vanità.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay