Oroscopo 20 marzo 2023: i segni fortunati per questo inizio settimana

Ecco come trascorreranno la giornata di lunedì 20 marzo i 12 segni zodiacali.

Ecco come trascorreranno la giornata di lunedì 20 marzo, i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, lunedì 20 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

C’è qualcosa che dovete assolutamente tenere per voi. Non siete abituati ad avere dei segreti, ma in questo momento è meglio così. La fantasia sarà vostra alleata nel lavoro. Attenzione però: a volte, per inseguire le suggestioni dell’immaginario, si perde la concentrazione e si smarrisce la strada lungo la quale portare correttamente a termine i compiti fissati. Svagatevi!

Toro

La vostra capacità percettiva si farà più ampia e si dilaterà all’infinito alimentando un’intuizione molto più profonda del solito. Comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole, quasi foste dotati di percezione extrasensoriale. I rapporti d’amore sono destinati a crescere: sapete di poter contare sull’appoggio incondizionato del partner. Novità per i single.

Gemelli

Con Luna e Nettuno che vi fanno sberleffi, oggi avete poco da scialacquare. Cambiare le vostre abitudini per un po’ non potrà che farvi bene, cercate nuovi interessi che vi stimolino intellettualmente. Ritroverete presto tutto il vostro entusiasmo! Sul fronte professionale occhio alle distrazioni, ma anche ai passi falsi, alle ‘promesse da marinaio’ che qualcuno vi farà…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se vi trovate nella condizione di dover assistere una persona in difficoltà, rammentate: ognuno possiede un’energia che può impiegare per aiutarsi a vicenda. Basta ristabilire l’equilibrio tra corpo e psiche, la vita è anche uno stato mentale. I vostri obiettivi saranno raggiunti, le stelle vi daranno una spinta in campo professionale. Vi stanno offrendo nuove possibilità!

Leone

Luna e Marte oggi promettono esperienze ad alto voltaggio emotivo ed erotico. Ma attenti a non cacciarvi in qualche guaio: siate, per quanto vi sarà possibile, prudenti. Guardate dentro di voi e scorgerete tutto ciò di cui avete necessità per opporvi al meglio alle difficoltà. Di fronte a un imprevisto lavorativo reagite, ma con calma e perspicacia. Evitate i colpi di testa.

Vergine

Con Luna e Nettuno avversi, ascoltate i consigli di un familiare senza inutili polemiche: le sue parole vi saranno d’aiuto. Escogitate dei sistemi per vivere al meglio il tempo libero, frequentando soprattutto persone di spessore. Come fate a esigere da quel collega di lavoro, che si dichiara vostro amico, ciò che proprio non può e non vuole darvi? Cercate di essere più realisti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Se la vostra economia batte cassa, avrete presto notizie incoraggianti: vi darete da fare con concentrazione, precisione e puntualità. Anche se Giove non è amico, riuscirete a sormontare un ostacolo imprevisto che ha creato non poco allarme. Prestate maggiore cura all’alimentazione. Inoltre ricordate che masticare bene e a lungo ogni boccone, velocizza il metabolismo.

Scorpione

La Luna finalmente vi è amica, e voi avete tutto da guadagnarci. Avrete il dinamismo giusto per vivere momenti divertenti! Create un’atmosfera rilassata e non date importanza alle piccole inefficienze di chi vi vive accanto. Vi saprete far rispettare grazie alla sincerità. Nel lavoro, con i soci o i colleghi, tornerà ad accendersi il fuoco dell’intesa e la complicità.

Sagittario

Con Luna, Saturno e Nettuno che vi tartassano oggi vi beccherete l’appellativo di rompiscatole. D’accordo, la diplomazia non è il vostro forte, ma… Non rimproverate sempre gli altri, provate voi a cambiare e vedrete che il mondo intero cambierà con voi! Cercate di prendervi del tempo per voi stessi: per il riposo, per il relax, per lo svago. Problemi di sonno per qualcuno.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 20 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il momento è positivo per tutte le nuove opportunità, ma non date sempre la preferenza a lavoro e denaro. Non trascurate a priori le possibilità di guadagno interiore: dedicatevi a voi stessi con tranquillità. Per quanto riguarda il settore affettivo, lasciate perdere le relazioni prive di prospettive e illusorie; cercate piuttosto persone più simili a voi, che sappiano apprezzarvi.

Acquario

Con Luna e Nettuno nel secondo Campo, dedicate la giornata ai vostri hobby artigianali e artistici: sfruttate al meglio questo prezioso momento di creatività. Troverete anche modi del tutto nuovi per esprimere completamente i vostri talenti e le aspirazioni. Per i più abili tra di voi non mancherà l’opportunità per portare a termine un ottimo affare. Non male l’amore.

Pesci

Tutto procede per il meglio, la vostra forma è buona, vi sentite invincibili; rammentate, però, che nessuno lo è veramente, dunque ridimensionatevi. Riuscirete a dare giusto valore a ricordi poco piacevoli che, da qualche tempo, vi ronzano per la testa. Siete in cerca di lavoro? La fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Pronti a scattare… Bene, benissimo l’amore!

Questo è l’oroscopo di oggi, 20 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay