Oroscopo 2024, tutte le previsioni per il segno della Vergine

Un anno ricco di novità per il segno della Vergine: tutte le previsioni dell'oroscopo annuale su amore, lavoro e fortuna.

Il 2024 sarà un anno ricco di novità, ma soprattutto di cambiamenti: ecco le previsioni di Paolo Fox a “I fatti vostri“ dell’oroscopo 2024 per il segno della Vergine.

Il quadro astrale 2024

Diversi i transiti che caratterizzeranno il 2024, a partire da Giove che si troverà fisso in Toro fino a maggio per poi passare in Gemelli. Il tanto temuto Mercurio sarà retrogrado per ben tre volte, ma in questo 2024 la scena sarà interamente occupata da Plutone. Dopo 19 lunghi anni in Capricorno, durante i quali ha portato al crollo di quelle certezze che per diverso tempo hanno rappresentato sicurezza, Plutone passa in Acquario, dove trascorrerà i prossimi vent’anni.

Come sappiamo, Acquario è il segno della libertà e dell’evoluzione, per cui è probabile che questo transito inauguri una nuova era, fatta appunto di progressi e cambiamenti radicali, esattamente come avvenne per la Rivoluzione Francese.

Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo 2024 per il segno della Vergine.

Amore, lavoro, fortuna: oroscopo 2024 per il segno della Vergine.

Fortuna

La Vergine nel 2024 si troverà davanti ad un dilemma: cosa buttare e cosa tenere? Non sarà, comunque, un cielo di privazioni, ma di scelte. Può stare male chi ha paura di cambiare progetti, è probabile che viva sull’otto volante per qualche altro mese. Saturno è in opposizione e crea dei problemi. La fortuna sarà concentrata tra marzo e maggio, mentre gennaio è un mese che non promette bene, sarà di assestamento.

Amore

Da febbraio a maggio l’amore sarà in crescita, soprattutto per chi è solo. Luglio, agosto e settembre saranno mesi importanti, perché Venere sarà nel segno. Incline ad aiutare gli altri, nel 2024 la Vergine potrebbe anche dire “Arrangiatevi”: non ha più voglia di caricarsi le responsabilità degli altri sulle spalle.

Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, Saturno in opposizione mette caos, anche se la prima parte dell’anno è migliore della seconda, infatti tra febbraio e marzo potrebbe esserci la necessità di chiudere situazioni che non vanno bene. L’ultima parte del 2024 pone obblighi e limiti: forse sarà lui stesso a mettere paletti.

